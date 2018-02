– Før var dette fysisk krevende arbeid som tok på både på rygg og knær. Nå har vi ikke dette problemet, forteller Toshiyuki Sekigawa.

Han jobber for Japans svar på IKEA, møbel og interiørgiganten Nitori. De nyter godt av teknologi fra Nedre Vats i Rogaland.

– Nå kan lagerarbeid utføres av eldre personer, både menn og kvinner.

Nitori er ett av femten bedrifter i Japan som har investert i det norske robotsystemet AutoStore, et automatisk lager.

MILLIARDSUKSESS: Jakob Hatteland Holding AS solgte majoriteten av aksjene i robotselskapet AutoStore AS for rundt fire milliarder kroner. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Robotene på lageret beveger seg i stor hastighet over det som ligner legoklosser stablet i høyden.

– Hittil, i Japan, har roboter i hovedsak vært brukt i bilproduksjon eller ved produksjon av elektronikk. Det har enda ikke vært utbredt bruk av roboter i distribusjonsnettet, forteller administrerende direktør i Nitori, Manabu Matsuura.

Administrerende direktør i Nitori, Manabu Matsuura, er fornøyd med robotene fra Nedre Vats. Foto: Antonia Cimini / NRK

For Nitori har robotsystemet vært plassbesparende, effektiviserende og helsefremmende.

– Vi har mange gode hoder

Torsdag fikk selskapet besøk av Norges statsminister, Erna Solberg (H). Hun fikk oppleve den norske suksessen AutoStore på nært hold.

– Vi har mange gode, kreative hoder i Norge. Disse robotene viser at vi kan skape denne type teknologi også i Norge, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) ønsker at norske bedrifter blir enda bedre på å selge inn produktene deres til kunder i teknologiland. Foto: Antonia Cimini / NRK

Det var på 90-tallet at Ingvar Hognaland fikk ideen til robotsystemet AutoStore, et automatisk lager.

– Vi har et unikt produkt, som vi har grunn til å være stolt over, forteller konsernsjef i AutoStore AS, Karl Johan Lier.

Produktet har blitt en gullgruve for bedriften Jakob Hatteland Holding AS, og majoriteten av aksjene i selskapet AutoStore AS ble i 2016 solgt for rundt fire milliarder kroner.

Verdensledende på lagerroboter

I 2007 begynte selskapet fra Nedre Vats å selge AutoStore på det internasjonale markedet. Siden den gang har de solgt mer enn 225 robotsystemer over hele verden.

– Vi er stolte av vårt unike produkt, sier konsernsjef i AutoStore AS, Karl Johan Lier. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– De siste årene har vi vokst med mellom 50 og 70 prosent i året. Den veksten tror vi skal fortsette de kommende årene, forteller en offensiv konsernsjef.

Selskapet har allerede levert 15 robotsystemer til bedrifter i Japan. Fremover vil Asia og USA være satsingsområdene til selskapet fra Nedre Vats.

Det til tross for at mange ser på Japan og andre asiatiske land som foregangsland innen teknologi.

– Det er ikke slik at vi ikke skaper høyteknologi i Norge. Men vi må bli enda bedre på å selge inn produktene våre til kunder i disse landene, mener statsminister Erna Solberg.