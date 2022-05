Nærbø er europacupmestere i håndball

Nærbø håndball har vunnet EHF European Cup etter 56–51 sammenlagt mot HC Minaur Baia Mare fra Romania.

Nærbø hadde fire mål å gå på før returoppgjøret på Lascăr Pană Sports Hall i Baia Mare. I Romania var hjemmelaget storfavoritter, men bortelaget ledet stort sett hele kampen.

Det betyr at et lag stort sett bestående av spillere som har spilt sammen siden de var 11 år, tar med seg trofeet hjem til Jæren.

Nærbø kunne slippe jubelen løst etter å ha slått Baia Mare 56-51 sammenlagt i EHF European Cup lørdag. Foto: Rune Haugseng

Til slutt vant de 27–26 i Romania.

– For en prestasjon de har lagt igjen over to kamper nå, sa Viasat-kommentator Peder Seierstad da seieren var klar.

Nærbø har foreløpig full kontroll mot Baia Mare i Romania. Foto: Odin Omland / NRK

Nærbø best i gang

Det var Nærbø som kom best i gang, men det skulle ta hele fem minutt før kampen fikk sitt første mål. Det ble scoret av Tord Haugseng, som var svært toneangivende i kampen.

Nærbø har kommet best i gang, og tok ledelsen ved Tord Haugseng etter fem minutter. Så begynte Baia Mare-målvakt Anton Terekhov å stå som en levende vegg, og etter elleve minutter var kampen snudd til 3–2 Baia Mare.

Men så handlet kampen stort sett om Nærbø.

Nærbø satte hele 27 mål bak Anton Terekhov i Baia Mare-målet. Foto: Odin Omland / NRK

– Stolt

Til pause ledet Nærbø 13–10 og hadde en syvmålsledelse over to kamper.

Andre omgang startet også jevnt, og fulgte hverandre som et gammelt ektepar utover omgangen.

Baia Mares Stefan Vujic i duell mot Nærbøs Theodor Svensgård. Begge fikk hver sin utvisning for denne bataljen. Foto: Odin Omland / NRK

Det var litt av en thriller, og etter 48 minutt hadde Baia Mare utlignet til 23–23. Da tok Nærbø time out. Det skulle vise seg å være lurt.

For Nærbø klarte å holde unna, og da stadionuret viste 60 minutt, kunne spillerne slippe jubelen løs foran mer enn 50 tilreisende Nærbø-supportere.

– Jeg er stolt av spillerne. De gjør en fantastisk jobb i dag. Dette er en fantastisk følelse, sa Nærbø-trener Heine Ernst Jensen etter kampen.

Mellom 50 og 100 Nærbø-supportere er på plass på stadion i Romania. Foto: Odin Omland / NRK

Første triumf

Det er bare Drammen (herrer) og Bækkelaget, Larvik og Vipers (kvinner) som har vunnet en europacuptittel i håndball tidligere.

Nå er Nærbø det femte laget som vinner en europeisk cup. Den første på herresiden på 26 år.

Kampen følges også fra Nye Loen i Nærbø. Foreløpig har spillet til Nærbø-guttene gledet publikum. Her Margunn Nærland og familie. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I første oppgjør vant Nærbø 29–25 foran et fullsatt DNB Arena i Stavanger.

Nærbø kunne den gang ikke bruke sin opprinnelige hjemmebane, Nye Loen, da den ikke tilfredsstilte kravet til Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Men rundt 100 sambygdinger var lørdag samlet i Nye Loen for å se returkampen på storskjerm. Også der ble det fest.