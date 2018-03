Nå åpner plassen som er oppkalt etter Kaizers Orchestra

– Dette er stas. Særlig når vi får en egen plass, og ikke bare et smug i ei bakgate, sier Janove "Sjakalen" Ottesen, frontfigur i Kaizers.

Plassen er utstyrt med flere av bandets mest kjente varemerker, som oljefat og stålampe. En chesterfield-sofa i betong er også på vei, og om kvelden blir det lys- og røykeffekter.

Gitarist Terje Winterstø Røthing, kjent som "Killmaster Kaizer", synes det hele er smått surrealistisk.

– At dette skulle komme opp hadde jeg aldri forstilt meg, men nå når jeg har vendt meg til tanken er det veldig hyggelig.

LYSEFFEKTER: Om kvelden våker Kaizersplassen til liv med lyseffekter, og da er gassmaska selvskreven, et av bandets varemerker. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– De er et pust i historien

Navnevalget splittet kommunestyret i Time, og Kaizersplassen vant over Mølleplassen med bare én stemmes overvekt i mai 2013.

Plassen ligger ved det som tidligere var mølle og kornmottak. Dette er institusjoner som mange har et sterkt forhold til på Jæren, og en av de sterkeste kritikerne var Arbeiderparti-politiker Maria Hauge. Hun er nå ute av politikken, men har ikke skiftet syn.

– Dette er Mølleplassen. Punktum. Kaizers har lagt seg selv ned, og de er bare et lite pust i historien. Ære være dem for det de har gjort, men de unge jyplingene burde ikke få en egen plass på Bryne, sier hun.

SKEPTISKE: Tidligere Ap-politiker i Time, Maria Hauge, og tidligere redaktør i Jærbladet, Kjell Olav Stangeland, som nå sitter i kommunestyret for Ap, synes begge at plassen har blitt fin. Men navnevalget sliter de med. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Norsk Språkråd anbefaler at steder ikke oppkalles etter personer som fortsatt lever, og tidligere redaktør i Jærbladet, Kjell Olav Stangeland, har vært motstander mot Kaizersplassen av samme grunn.

– Men gjort er gjort, og plassen har blitt veldig fin, sier Stangeland, som nå sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

Forstår kritikken

– Vi ba aldri om denne plassen, men har fått med oss debatten fra sidelinja. Jeg kan forstå skepsisen, sier Winterstø Røthing.

Både han og frontfigur Ottesen synes likevel det er en ære at Time kommune tok initiativ til plassen.

– Flertallet ville ha Kaizersplassen. Da er vi beæret, sier Ottesen.

STERK SIGNATUR: Organist Helge "Omen Kaizer" Risa skapte bandets visuelle uttrykk da han kjøpte en lampe, et bilde og noen gassmasker i en bruktbutikk for et par hundrelapper. Foto: Kai Erlandsen, P3

Åpner for gjenforening

Kaizers hadde en stor og trofast fanskare, både i Norge og til dels ute i Europa – til tross for at de sang på jærdialekt. De siste åtte konsertene i DnB Arena i Stavanger trakk nærmere 50.000 mennesker.

– Vi sender gjerne stafettpinnen videre. Alle i Bryne vet at vi var en guttegjeng som drømte seg ut i verden. Her kan ungdommene gå inn og lage sine egne drømmer, og bli minnet på at det går an å lykkes, sier Ottesen.

STOLTE: Disse elevene fra Time kulturskole sier de er stolte av Kaizers, som nådde ut i verden, selv om de kom fra en liten plass. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Kan det bli aktuelt for Kaizers å gjenoppstå her på plassen?

– Det kan hende. Vi burde jo kunne fylle opp med 3000–4000 mann her på Kaizersplassen. Det hadde vært kjekt, sier Ottesen.