– Et mystisk, enestående fenomen

Dette er en fem år gammel sak om et åttitallsband som eksisterte i fire år og ga ut tre plater som har satt publikumsrekorder på Viking Stadion. Den er trukket frem igjen for anledningen. For nå skjer det igjen.

Men først tilbake til 2012:

Den første gjenforeningskonserten med Mods i juni dette året ble utsolgt. Det fikk musikkskribenter i Oslo undre seg.

Nesten 30 år etter at Morten Abels gjennombruddsband ble oppløst, gikk folk mann av huse for å få med seg gjenforeningen på Viking Stadion. Nyheten ble avslørt før jul 2011, da Mods dukket opp bak et forheng på stadion, og spilte for frammøtte pressefolk.

23.000 billetter, og utsolgt

Mods vartet opp med en forsmakskonsert for de oppmøtte pressefolkene. Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Mens musikkanmeldere rynket på nesa, stormet folk til billettlukene. 23.000 utlagte billetter. 23.000 solgte. Verken Bob Dylan, R.E.M eller Eagles trakk så mange mennesker i oljebyen.

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg at de kunne selge det ut. Det er et lite sjokk, sa Leif Tore Lindø, musikkanmelder i Stavanger Aftenblad.

Sjokkert ble også Bergens Tidendes musikkanmelder, Einar Engelstad, som lovet å gå til konserten hvis det kom over 20.000 mennesker. Det måtte han.

Mats Borch Bugge, musikksjef for NRK P3 og mP3 diskuterer Mods-fenomenet med Lydverkets Asbjørn Slettemark. Foto: Skjermdump, Twitter

– Ingen på Østlandet la merke til Mods

Musikkjournalist Tom Skjeklesæther. Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Musikkjournalist Arild Rønsen. Foto: Pressebilde / Arild Rønsen

– At et band som hadde storhetstiden sin langt tilbake på åttitallet og strengt tatt ikke har gjort så mye siden det klarer å selge ut stadion er et enestående fenomen. Det er jeg overrasket over, sa musikkjournalist Tom Skjeklesæther.

Verken Skjeklesæther eller kollega Arild Rønsen trodde noe lignende kunne ha skjedd med noe annet band, noe annet sted i Norge.

– Jeg kan jo bare gratulere med dagen, men for oss som ikke kommer fra Jæren, Rogaland, Stavanger eller der omkring er dette er mystisk fenomen. Det er ingen her på Østlandet som la merke til Mods i det hele tatt, sa Rønsen.

– Stavangeridentiteten er tilknyttet Mods

Leif Tore Lindø, musikkjournalist i Stavanger Aftenblad. Foto: NRK

– Det at sangene har overlevd bandet og fortsatt å leve betyr veldig mye. Jeg tror også at Stavangerfolk er nok så sultefôret, og at de derfor kommer når det skjer noe stort. Morten Abel har også en kjempestor appell, og så liker Stavangerfolk å ta seg en god fest, sa Leif Tore Lindø.

– Det som har vist seg i etterkant er at det er en enormt sterk Stavanger-identitet knyttet til Mods. Akkurat å forklare den er utrolig vanskelig. Det er et veldig geografisk betinget band, og det er det som har slått ut i full blomst når de selger 23.000 billetter, la han til.

I 2012 solgte butikksjef Kjetil Søndeland hos Platekompaniet i Stavanger fortsatt Mods-plater i butikken.

– Det er tidløs musikk. Vi kommer til å leve med Mods alltid. Vi selger massevis hver eneste uke, sa han.

Mods på Viking Stadion i 2012. Foto: Erik Waage / NRK

Ekstrakonsert

Og Søndeland fikk rett. Fem år senere er interessen enda større.

Før jul i 2016 ble det klart at bandet skulle skulle gjøre et nytt comeback på stadion 17. juni 2017.

De 25.000 billettene ble revet bort og i vår ble det klart at det ble satt opp ekstrakonsert dagen før. Den er ikke helt utsolgt, men omlag 15.000 billetter skal ha blitt solgt til denne konserten også. Hva er det som gjør at Mods-feberen fortsatt herjer, så mange år etter oppløsningen. Ingen skjønner det helt. Ikke artistene selv heller. Morten Abel prøvde å glemme Mods etter oppløsningen.

Nå er han klar for ny gjenforeningskonsert. Slik forklarer han selv fenomenet Mods:

– De låtene har en kvalitet som er helt unik. Det har publikum oppdaget for oss.

