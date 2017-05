I 2014 startet pilotprosjektet «Politiarbeid på stedet» i Stavanger, Målselv og Tønsberg. Metoden går ut på at politibetjentene som rykker ut, skal gjøre en større del av etterforskningen mens de er på åstedet.

– Måten vi jobber på nå er mye sikrere for alle involverte. Vi tar for eksempel lydopptak av alle avhørene, for å sikre at det blir hundre prosent rett, sier Erik Henna Hagen, delprosjektleder for «Politiarbeid på stedet».

Ved hjelp av politiets spesialdesignede apper på mobiltelefonen, kan de dele avhør, bilder og informasjon om oppdraget, eller mistenkte. Materialet deles innad i politiet i løpet av sekunder, på et sikkert nettverk.

Politiet har sin egen App Store med spesialdesignede apper. Foto: Lars Hjalmarsson / NRK

Ferdig på dagen

Den nye arbeidsmetoden gjør at enkle saker kan løses på stedet, og at de involverte kan avhøres mens hendelen er fersk i minne.

– Det er mer arbeid ute blant folk. Når politibetjentene kommer inn på stasjonen, kan sakene være mer eller mindre ferdige. Det er en god effektivisering for etterforskning, og for politiet generelt, sier Egil Vestvik, seksjonsleder for etterforskning i Stavanger.

Seksjonsleder for etterforskning, mener det er positivt at politiet gjør mer arbeid ute blant folk. Foto: Lars Hjalmarsson / NRK

Etter starten i 2014, ble «Politiarbeid på stedet» i 2015 utvidet til å omfatte hele fylkene til pilotbyene, Rogaland, Troms og Vestfold.

Politiet ser på pilotprosjektet som en suksess. Nå skal nemlig resten av Politi-Norge gjøre det samme.

– Det er veldig bra at vi jobber likt. Vi er ett politi, vi forholder oss til samme lovverk og vi har tatt samme utdanning. Det skal ikke ha noe å si hvor i landet du blir utsatt for noe straffbart. Du skal vite at du får en patrulje som er kompetent og interessert i å gjøre en god jobb, sier prosjektleder Hagen.

Vil bli bedre for publikum

Politiet ser flere fordeler ved den nye arbeidsmetoden. Patruljene kan levere ferdige saker, eller gi mer kompliserte saker en god start. I tillegg kan materialet de produserer i etterforskningen brukes til opplæring.

– Ved å gå gjennom sakene, og høre på avhørene vi tar på stedet, kan alle lære, og bli bedre. Da kan vi levere en bedre tjeneste til publikum, sier Hagen.