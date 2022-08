Mistet førerkortet på bil etter å ha kjørt elsparkesykkel – kjøpte elsparkesykkel

– Dagen etter jeg mistet lappen kjøpte jeg en elsparkesykkel. Den bruker jeg frem og tilbake til jobb. Jeg har jo ikke billappen, så jeg må komme meg fram en eller annen måte, sier en mann i 40-årene til NRK.

Tidligere denne uken ble han fradømt sertifikatet i 18 måneder, fikk en bot på 88.000 kroner og fikk en betinget fengselsdom på 18 måneder etter å ha bli stoppet i en promillekontroll med elsparkesykkel etter en festival i Stavanger den 17. juni i år.

Fra og med den 15. juni, ble reglene for kjøring med elsparkesykler innskjerpet. Blant annet ble det fra denne datoen satt en promillegrense på 0,2 også for elsparkesykler.

I tillegg ble elektriske sparkesykler omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn».

– Jeg var ikke klar over at loven var trådt i kraft. Jeg skjønte ingenting da jeg ble stoppet, sier mannen.

Politiet hadde flere kontroller på elsparkesykler den aktuelle helgen hvor vår mann mistet førerkortet. Ifølge Aftenbladet var det hele fem personer som mistet lappen den helgen.

En kvinne i 40-årene mistet også lappen. Hun fikk 80.000 kroner i bot, og fikk også en 18 dagers betinget fengselsdom.

NRK kjenner identiteten til begge de involverte i denne saken, men har valgt å anonymisere dem av hensynet til privatlivets fred.

Å kjøre i ruspåvirket tilstand på elsparkesykkel blir sett på som like alvorlig som å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Dømt på lik linje med en som kjører bil

Kvinnen forklarer til NRK at hun har akseptert både bot og at sertifikatet gikk tapt, men hun føler det ikke er riktig.

– Det er ikke riktig at jeg blir dømt på lik linje som en som kjører bil, sier hun til NRK.

Det blir på en måte bekreftet av både påtalemyndighet og domstolen, som i sin dom skriver at «skadepotensialet ved kjøring av elsparkesykkel må anses klart lavere enn ved kjøring av for eksempel bil og moped».

Hun påpeker at det er regelverket det er noe galt med, ikke dommen.

Mannen som mistet sertifikatet, stiller spørsmål om hvordan et er mulig å miste førerkortet på bil ved å kjøre noe du ikke trenger førerkort på.

– Jeg kan ikke gjøre noe med mitt tilfelle, men for fremtiden er dette veldig surrealistisk. Jeg kan ikke kjøre større kjøretøy, men jeg kan kjøre det jeg kjørte med promille på, sier han.

Hadde de derimot syklet denne veien, samme kveld på en elsykkel, ville de trolig ikke pratet med NRK i dag.

Lov å sykle med elsykkel

Det er nemlig ingen promillegrense ved å sykle på elsykler, selv om du kan bli straffet etter veitrafikkloven paragraf 21.

Her står det indirekte at man ikke skal sykle i trafikken hvis man er i en tilstand som gjør en uskikket.

– Det er ganske absurd. Treffer jeg et menneske med elsykkel anser jeg at sjansen er større for et verre skadeomfang enn om jeg hadde gjort det samme med elsparkesykkel, sier kvinnen.

Både Trygg Trafikk, medier og i kommentarfelt har det nærmest blitt krevd at det skulle komme strengere regler for elsparkesykler, etter flere alvorlige ulykker på elsparkesyklene.

Både mannen og kvinnen mener at dette presset gjorde at regjeringen iverksatte en lov som de ikke hadde brukt nok tid på.

– Jeg mener dette er en panikklov. Det har gått litt vel fort. Jeg tenker at her har det blitt moralpanikk uten særlig gjennomtenkning, sier hun.

Ingen av de to dømte, som trolig er blant de første i Norge til å bli fradømt lappen etter å ha kjørt med promille på elsparkesykler, hadde med seg forsvarer i retten.

Våger ikke å anke

Ei heller våger de å anke.

– Om jeg taper anken må jeg ut med saksomkostninger, advokat og boten. Som er kjempehøy. I tillegg kan jeg få ubetinget fengsel og miste lappen lenger. Men om det er en advokat som vil se nærmere på denne rettspraksisen, så er det bare å ta kontakt, sier mannen.

Nylig ble en mann dømt til betinget fengsel i 14 dager i Oslo tingrett etter å ha blitt stanset i promillekontroll på elsparkesykkel. I tillegg fikk han en bot på 7000 kroner. Han hadde ikke førerkort, og ble derfor idømt en sperrefrist for å erverve førerkort på 12 måneder.

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans F. Marthinussen, mener hele dette regelverket er fullstendig latterlig.

– Det er meningsløst. Det er hårreisende strengt. Det er ikke noe rimelig samsvar med hva de har gjort og straffen de får. Det er som å kutte av folk hånda fordi de stjeler. Her må samferdselsdepartementet inn og rydde opp, sier han til NRK.

Hans Fredrik Marthinussen er jussprofessor ved Universitetet i Bergen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK Hordaland

– Paradoksalt

Han er fullstendig enig med mannen og kvinnen. Farepotensialet ved å kjøre bil i alkoholrus er vesentlig større enn å kjøre en elsparkesykkel.

Han påpeker at han ikke er kjent med at de har noen saker med mennesker som har blitt drept av noen som har kjørt elsparkesykkel i alkoholrus.

– Å koble bil og elsparkesykkel er verken rimelig eller fornuftig på noen måte.

– For de kan jo fortsatt kjøre elsparkesykkel?

– Det er så ekstremt paradoksalt at de mister retten til å føre bil, men at de på nytt dagen etter kan kjøre elsparkesykkel. Det viser hvor meningsløst og lite gjennomtenkt dette regelverket er, sier Marthinussen.

Torsdag var Martinussen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i debatt på Dagsnytt 18 om temaet.

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio. Du trenger javascript for å se video. Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

Står ved loven

Nygård sier loven er et faktum på grunn av høye ulykkestall for elsparkesyklister. Nær halvparten av disse hadde brukt alkohol eller andre rusmidler i forkant, ifølge Nygård.

– Så det var helt på tide å ramme inn dette på en god måte, sier han.

Statsråden mener en nå bør se hvordan rettspraksis utvikler seg etter hvert som flere blir tatt, men at de står ved at promille på elsparkesykkel bør reguleres som for en motorvogn. En elsparkesykkel er heller ikke en sykkel.

– Vi har sett på antall skader, og det er ti ganger større sjanse for å skade seg på en elsparkesykkel enn på en sykkel. Dette er ikke sammenlignbare størrelser. Vi har gjort et målrettet tiltak for å regulere der utfordringen er, sier han.

Jussprofessor Marthinussen påpeker i samme debatt at det er skadepotensialet for andre som gjelder i straffesaker.