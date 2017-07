Minst én siktet for hærverket på rekordpopulære Trollpikken

NRK får bekreftet at minst én person er siktet for hærverket på Trollpikken. Mannens forsvarer, Arvid Sjødin, forteller at klienten ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt saken.

– Jeg har derfor ingen kommentar.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om saken.

– Vi har ingen nye opplysninger som vi ønsker å gå ut med på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Christina Nessa.

Siden Trollpikken ble utsatt for hærverket har interessen for steinformasjonen tatt fullstending av.

Rekord

– Det har skjedd veldig mye på kort tid.

Det fortsatt bare gått en drøy måned siden reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad, var med NRK til den til da ukjente fjellformasjonen med det lettere vulgære navnet Trollpikken. Siden den gang har Trollpikken blitt saget av, gjenreist og kjent over hele verden. Det har man merket.

– Dette med rekord med tanke på å utvikle et nytt produkt, sier Saupstad.

Tusenvis

På de tre ukene det har gått siden Trollpikken ble gjenreist har mange tatt turen til Dalane.

Trollpikken ble kappet av tidligere i sommer. Foto: Kjetil Bentsen/Mathias Oppedal

– Det er blitt gjort lokale beregninger for hvor mange som har vært på Trollpikken på disse ukene. Mellom 8.000-10.000. Det er mye på kort tid, sier Saupstad.

Reiselivsdirektøren mener dette ikke hadde vært mulig uten innsatsen fra Egersund kommune.

– Kommunen har gjort en fantastisk jobb. På kort har det kommet opp parkeringsplasser og skilting. Vi har store planer fremover, sier hun.

– Har dere hørt noen spesielle historier om folk som har vært på Trollpikken?

– Ja, noen. Blant annet var de et tysk par som skulle til Trolltunga, men de orket i å stå i kø der oppe så de kjørte til Dalane heller for å se den nye attraksjonen, sier Saupstad.

Guidede turer

Selv om byggingen av merkevaren Trollpikken er mer enn godt i gang, så er det fortsatt store planer om å utvikle den videre.

– Det gjelder bygge opp en god infrastruktur. Blant annet blir det fullt på parkeringsplassen de dagene med trøkk og da står mange langs den smale veien. Vi skal sette oss ned og planlegge. Det viktig med balanse for grunneierne sånn at det ikke tar helt av, sier Saupstad.

Og så gjelder det å lokke enda flere utenlandske turister.

– Det er snakk om blant annet guidede turer. For asiatiske turister er friskt rennende vann som man kan drikke, frisk luft og ren natur veldig eksotisk. De tingene vil vi ta tak. Området har også mye historie med heksebrenning og annet.

– Hvor mange besøkende er målet?

– Ambisjonen har vært 50.000 i løpet av en tre års periode. Det er ikke helt urealistisk det tallet. I april kommer det 400 beslutningstakere fra internasjonalt reiseliv, sier Saupstad.