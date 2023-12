Mindreårige i Norge forsøkt vervet av svenske kriminelle nettverk

Sør-Vest politidistrikt ser stadig økt aktivitet fra svenske kriminelle nettverk i Stavanger-regionen. Målgruppen er ofte unge menn som svenskene prøver å rekruttere. En mann som er tiltalt for medvirkning til drap etter et gjengoppgjør i Malmö, er blant svenskene som har oppholdt seg i Stavanger. Dette drapet ble utført av en 15-åring på oppdrag fra et organisert, kriminelt miljø.

– Politiet er kjent med at svenske kriminelle blant annet har tatt kontakt med mindreårige gutter i politidistriktet. Formålet med kontakten er å få guttene til å utføre ulike typer kriminalitet for dem, blant annet salg av narkotika, sier Thor Magne Løge, driftsenhetsleder ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Vest politidistrikt.

Thor Magne Løge, Sør-Vest politidistrikt. Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

Politiet sier at de jobber tett opp mot disse ungdommene.

– De lokale ungdommene som blir oppsøkt av svenskene er allerede i en risikogruppe med tanke på kriminalitet. Dette er et miljø politiet har stor oppmerksomhet rundt, sier Løge.

Oppsøkes i uteområder

Så langt er det avdekket at forsøkene på rekruttering skjer fysisk ved at svenskene tar kontakt i utemiljøer hvor ungdommene oppholder seg. Rekrutteringen kan også skje via andre kanaler, som på nettet, men slike kontakter sier politiet at det er vanskeligere å oppdage.

Politiet i Stavanger sier de jobber aktivt for å stanse svenske kriminelle nettverk. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ifølge etterretningssjefen har flere kriminelle med tilknytning til Malmö forsøkt å få fotfeste i Stavanger-regionen, men han sier at politiets aktive innsats så langt har hindret etableringer av kriminelle, svenske nettverk.

– Politiet følger utviklingen nøye, og kriminalitet med tilknytning til svenske miljøer har høy prioritering. I flere saker Sør-Vest politidistrikt etterforsker er det avdekket at involverte personer har forbindelser til Sverige, sier Thor Magne Løge.

For to uker siden gikk den svenske journalisten og forfatteren Diamant Salihu ut på NRK Dagsrevyen og sa at den blodige gjengkrigen kan flytte seg til Norge. Kripos bekreftet at Norge er et lukrativt marked for svenske kriminelle nettverk.

– Vil man selge narkotika i Sverige i dag, vet man at man risikerer livet til familiemedlemmene. Men i Norge finnes ikke den samme konkurransen. Derfor vil etterspørselen etter narkotika føre til at de kriminelle vil søke seg til Norge, sa Salihu da han nylig gjestet NRK.

To Malmö-menn pågrepet i Stavanger

Sør-Vest politidistrikt ønsker ikke gå i detaljer på etterforskningen av konkrete saker, men NRK kjenner til at en svensk statsborger på 24 år fra Malmö for tiden sitter varetektsfengslet i Sør-Rogaland, mens en svensk statsborger på 30 år fra Malmö tidligere i år ble utlevert fra Stavanger til Sverige etter anmodning fra svensk politi.

Kjøpesenteret i Malmö ble evakuert da skytingen startet i august i fjor. En 15-åring skjøt og drepte lederen i en MC-klubb på oppdrag fra et annet gjengmiljø. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

30-åringen er nylig tiltalt for medvirkning til drap etter et gjengoppgjør på Emporia kjøpesenter i Malmö i 19. august i fjor. Der ble et ledende medlem i MC-klubben Satudarah skutt og drept. Foruten 30-åringen er fire andre menn og to kvinner tiltalt for drap eller medvirkning til drapet på kjøpesenteret. En 15 år gammel gutt utførte drapet på vegne av resten av gjengen.

«Etterforskningen viser at drapet var planlagt gjennom lang tid. Drapet var en ren avretting og flere besøkende på kjøpesenteret ble utsatt for livsfare», het det i en pressemelding fra svensk påtalemyndighet da tiltalen ble tatt ut i oktober.

Den tiltalte 30-åringen bodde i Stavanger i flere måneder sist vinter. I vår ble han pågrepet og utlevert til Sverige, etter anmodning fra svensk politi.

– Ville starte på nytt

En 24-åring, også han fra Malmö, er tiltalt for blant annet ran og besittelse av narkotika i en straffesak som skal opp for Sør-Rogaland tingrett i januar. Han er tidligere dømt for flere tilfeller av kriminalitet i Sverige, blant annet grove brudd på våpenloven, samt narkotikalovbrudd.

Anne Kroken sier at hennes klient kom til Stavanger for å få vanlig jobb. Han ønsker å komme seg bort fra et kriminelt miljø i Malmö. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

NRK har snakket med advokat Anne Kroken som forsvarer 24-åringen, og advokat Hans Marius D. Thorsnæs som bisto 30-åringen i utleveringssaken. Ifølge begge advokatene hadde svenskene de samme forklaringene på hvorfor de var i Stavanger. Dette handlet om et behov for å komme seg bort fra kriminelle miljøer i Sverige, og et ønske om å få seg normale jobber i Stavanger, og starte et nytt liv.

– Min klient hevder bestemt at han ikke tilhører noe kriminelt nettverk i Sverige, sier Anne Kroken.

Politiet: – Mer omfattende tanke

Politiet kjøper ikke uten videre slike forklaringer fra svensker i Stavanger-regionen med kriminelt rulleblad og tilknytninger til gjengmiljøer fra hjemlandet.

– Vår oppfatning er at de har en mer omfattende tanke bak det å etablere seg her i regionen, og at den handler om kriminell nettverksbygging, sier Thor Magne Løge.

NRK har lest rettsdokumenter fra Sverige hvor det heter at svensk politi allerede i 2020 vurderte at 24-åringen hadde relasjoner til organisert kriminalitet.

Politisjefen ønsker ikke å gå nærmere inn på de to konkrete sakene NRK trekker fram.

– Når startet forsøkene fra svenske nettverk på å etablere seg i Stavanger-regionen?

– Det vet vi ikke nøyaktig, men vi har et inntrykk av at det har tatt seg opp det siste året. Men dette kan også henge sammen med at vi har økt oppmerksomheten vår når det gjelder svenske nettverk, sier Thor Magne Løge.

– Ser dere noen koblinger mellom kriminelle svensker her i regionen og nettverk i Sverige som Foxtrot eller det rivaliserende Dalen-nettverket?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Thor Magne Løge.

Kontakt også i Bergen

NRK har også vært i kontakt med Vest politidistrikt som blant annet omfatter Bergen. Helge Stave er leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, altså samme stilling som Thor Magne Løge i Sør-Vest.

Stave sier at det ikke er uvanlig med kontakt mellom kriminelle nettverk i deres politidistrikt og utenlandske nettverk, også svenske.

– Vi ser svensker som bosetter seg i Bergen etter å ha hatt opphold i Sverige, med tilknytning til kriminelle miljøer der. Noen av disse har også kontakt med unge kriminelle miljøer i Bergen. På bakgrunn av det som har skjedd i Sverige er det klart at vi følger nøye med. Og dette er jo også noe som Politidirektoratet har bedt alle politidistriktene om å rette stor oppmerksomhet mot, sier Helge Stave.