Svensk journalist: Norge kan bli «gangster-paradise»

En dødelig voldsbølge har rammet Sverige i år. 11 personer i Sverige ble drept med skytevåpen bare i løpet av september. Det yngste offeret var en 13 år gammel gutt. Konfliktene har bakgrunn i kriminelle nettverk og kamp om narkotikaomsetningen.

Risikerer livet

Den svenske journalisten og forfatteren Diamant Salihu sa på Dagsrevyen i går at den blodige gjengkrigen kan flytte seg til Norge. Han har skrevet to bøker om gjengkrigen og mener svenske kriminelle ser på Norge som et «gangster-paradise».

GRAVEJOURNALIST: Norge kan bli «gangster paradise» for svenske gjengkriminelle, sier journalist og forfatter Diamant Salihu. Foto: Skjermdump

– Vil man selge narkotika i Sverige i dag, vet man at man risikerer livet til familiemedlemmene. Men i Norge finnes ikke den samme konkurransen. Derfor vil etterspørselen etter narkotika føre til at de kriminelle vil søke seg til Norge, sier Salihu.

Se hele intervjuet på Dagsrevyen her.

Sannsynlig

Kripos i Oslo følge nøye med på situasjonen i Sverige. De tror ikke Norge blir et gangster-paradis.

– Jeg er litt uenig i ordbruken, å kalle det et gangsters paradise, men vi ser jo at vi er et lukrativt marked for svenske kriminelle nettverk, sier avsnittsleder Kjetil Tunold hos Kripos.

ØKT: Det er sannsynlig at svenske kriminelle nettverk vil øke aktiviteten i Norge, sier Kjetil Tunold i Kripos. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Kripos har tidligere sagt at de ser aktivitet fra svenske nettverk i nesten alle norske politidistrikt og at aktiviteten er økende. Politiet mener det absolutt er mulig at det kommer svenske gjenger til Norge og at det kan oppstå konflikter.

– Jeg vil si at det er sannsynlig, nettopp fordi vi har sett en økt aktivitet, og vi vet jo at norske kriminelle nettverk samarbeider med svenske kriminelle, så det er veldig naturlig at det kan gå den veien, sier Tunold.

Geriljakrig

Den grove volden der barn dreper barn har rystet Sverige. Statsminister Ulf Kristersson sa nylig at verken Sverige eller noe annet land i Europa har sett noe lignende.

BOMBER: Hus har blitt sprengt og uskyldige drept i den svenske gjengkonflikten. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Journalist Salihu kaller det geriljakrig. Han beskriver terrorcelle-lignende grupper som av og til består av tenåringsgutter som fraktes rundt ifra ulike byer i Sverige til konfliktområdene. Der får de ordre fra utlandet om aksjoner mot mål som er utpekt.

Han mener en av årsakene til at dette skjer i Sverige er at mange frontfigurer i narkotikamarkedet har blitt innhentet av politiet og arrestert.

– Dette har skapt et maktvakuum der mange uorganiserte, ofte barn, skal ta over narkotikamarkedet. De arver konfliktene, er ofte impulsive og har tilgang til våpen og sprengstoff, beskriver Salihu.

Den kurdiske reven

Sentralt i den blodige gjengkrigen står nettverket Foxtrot – og lederen «Den kurdiske reven». Ifølge journalist Diamant Salihu har han vært fengslet og senere løslatt i Iran.

LEDER: Rawa Majid, «Den kurdiske Reven», det kriminelle svenske Foxtrot-nettverket fra utlandet Foto: Svensk politi / Nyhetsbyrån TT

Salihu mener det er sannsynlig at nettopp han vil gjøre seg gjeldende i Norge. På grunn av den intensive konflikten i Sverige der flere av hans nære allierte er arrestert eller har blitt drept, prøver han nå å omgruppere organisasjonen og finne en ny trygg havn for seg og familien, sier journalisten:

– Vi hører kanskje ikke så mye om han nå, men jeg frykter at vi får høre mye mer om ham, også i Norge, sier Salihu.

Lukrativt marked

Kripos er enig i at Norge kan være et lukrativt marked for svenske kriminelle nettverk, og peker på den lange grensen mellom de to landene. Samtidig er det etablert et samarbeid mellom svenske og norske nettverk. Kripos prøver å bekjempe dette på flere måter.

– Vi gjør det gjennom etterretning og etterforskning av konkrete saker, men vi har også pågående samarbeid med svensk politi – både på etterretning og etterforskingssiden, sier avsnittsleder Kjetil Tunold

FORBEREDT: Norsk politi er bedre forberedt enn det svenske på en voldelig gjengkrig, mener Kripos. Foto: Fredrik Persson / TT / NTB

Han mener norsk politi likevel vil være bedre i stand til å demme opp for en slik utvikling enn Svenskene fordi man er føre var.

– Vi er nok bedre forberedt enn det svenskene var, fordi vi har en større grad av kontroll på de kriminelle gjengene og hvem de samarbeider med, men gitt at det kommer en stor økning så vil det bli mer utfordrende, naturlig nok, sier avsnittslederen.