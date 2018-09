Millionerstatning blir anket: – Jeg er utrolig skuffet og lei meg

– Jeg er utrolig skuffet og lei meg, men hva skal jeg gjøre? Det er ikke annet å gjøre enn å kjempe videre, men nå tar det bare enda lengre tid, sier Gerd Irene Lyse.

I juli fikk Lyse medhold på alle punkter i Stavanger tingrett.

Hun ble tilkjent 2,7 millioner kroner i erstatning og 500.000 kroner i saksomkostninger.

I alle ukene etterpå har hun gått rundt og håpet at det ikke ble noen anke, og at hun endelig kunne sette sluttstrek.

Men den gang ei.

Advokat Anders Hauge som er Gerd Irenes prosessfullmektig, karakteriserer anken fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) som umenneskelig.

– Dommen får ingen prinsipiell betydning for YFF utover Lyses sak, og det virker som om de bare er ute etter å spare penger. Tingrettsdommen er knusende og vi får dessuten støtte fra NAV og fra sakkyndige. Selv dette er altså ikke nok for motparten. Lyse er sterkt svekket og burde fått slippe videre prosess etter 14 år. Det er forferdelig at de utsetter henne for dette, mener Hauge.

Tingretten mener Lyse har blitt ekstra hardt rammet av Parkinson fordi hun ble kvikksølvforgiftet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Daglig kvikksølvdamp

Den tidligere tannlegesekretæren ble uførepensjonert som 49-åring med store helseplager.

På tannlegekontoret pustet hun daglig inn kvikksølvdamp etter å ha varmet opp kobberamalgam over åpen flamme.

Tingretten mente det var en betydelig forskjell mellom Lyses arbeidssituasjon, og normalsituasjonen for en tannlegeassistent, og at hun ble så sterkt eksponert for kvikksølv at dette har gitt henne varige helseskader.

– Uvanlig hardt rammet

Selv om Parkinson sykdom også har påvirket Lyses helsetilstand, mente retten at Lyse har blitt hardere rammet av Parkinsons sykdom enn hun ville vært uten kvikksølveksponering.

I Lørdagsrevyen tidligere i år fortalte Lyse hvordan hun har opplevd å være en kasteball i systemet de 14 årene som har gått siden hun ble erklært 100 prosent arbeidsufør.

– Det skulle ikke vært lov for forsikringsselskapene å holde på så lenge. Jeg håper at vi kan sette sluttstrek snart, sa Lyse i juni.

Nå må 63-åringen altså gjennom nok en runde, denne gang i Gulating lagmannsrett.

– Har vurdert bevisene feil

YFF anker dommen fordi de mener retten har vurdert bevisene feil både når det gjelder Lyses eksponering for kvikksølvdamp, symptomutviklingen hennes og betydningen av andre helseplager, opplyser Trond Høyby, prosessfullmektig i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Han sier at han tar kritikken fra motparten til etterretning, men ønsker ikke å kommentere den.