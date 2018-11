14 års kamp for erstatning er over: – Jeg er uendelig glad

– Det føles som om 50 kilo er tatt bort fra skuldrene mine. Jeg er så uendelig glad for at dette er over nå, sier Lyse.

Da hun var 49 år gammel, ble kvinnen fra Jørpeland erklært 100 prosent arbeidsufør.

På tannlegekontoret pustet hun daglig inn kvikksølvdamp etter å ha varmet opp kobberamalgam over åpen flamme.

I 14 år har hun forsøkt å få erstatning for skadene hun mener skyldes den tidligere yrkeskarrieren.

Ned, opp, ned og opp

Nedturene har vært mange, men i juli kom den første oppturen da Stavanger tingrett tilkjente henne 2,5 millioner kroner i erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Motparten måtte også dekke saksomkostningene hennes på en drøy million kroner.

Men gleden varte bare snaue to måneder. YFF valgte å anke til lagmannsretten, og Lyse ble utrolig skuffet.

Hun så for seg nye rettsrunder neste år, med usikkerhet og våkenetter.

Men nylig kom gladmeldingen fra YFF. De ville forlike saken, og Lyse aksepterte – selv om beløpet ble en million kroner lavere enn i tingrettens dom.

Gerd Irene Lyse får nå 1,5 millioner kroner i erstatning, i tillegg til saksomkostningene.

Utfallet av en runde i lagmannsretten var helt åpent. Lyse kunne risikert å sitte igjen med null.

Vurderer å brenne 10 permer

Den risikoen ville ikke Lyse ta, heller ikke nye prosesser som kunne endt i Høyesterett.

– Nå skal jeg unne meg å ha det godt resten av livet. Jeg skal bruke penger på behandlinger hver uke for å pleie kroppen, og jeg skal reise til varme steder, sier Lyse, som nå kan stue bort alle permene med sakspapirer en gang for alle.

– Jeg har 10 permer stappfulle med papirer. Nå skal jeg ikke lese et ark mer. Det skal bli fantastisk å legge saken helt bort. Jeg vurderer å brenne alt, men vil først se at pengene står på konto, sier hun.

I Lørdagsrevyen tidligere i år fortalte Lyse hvordan hun har opplevd å være en kasteball i systemet de 14 årene som har gått siden hun ble erklært arbeidsufør.

– Det skulle ikke vært lov for forsikringsselskapene å holde på så lenge. Jeg håper at vi kan sette sluttstrek snart, sa Lyse i juni.