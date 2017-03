Milliondryss til gamle båtar

Det er dei gamle båtane frå Rogaland som har fått det største stykke av kaka når Riksantikvaren nå har delt ut 60 millionar kroner til antikvarisk istandsetting av verna og freda båtar.

Meir enn 11 millionar kroner er delt ut til sju veteranbåtar i Rogaland.

Dei største satsingane som blir vidareført i år er mellom anna lokalbåten «Jøsenfjord» frå 1886 og fiskekuttaren «Fremad II» frå 1888.

«Fremad II» får heile fem millionar kroner.

– Me hadde søkt om meir, men må seia oss godt nøgde med at me nesten fekk ti prosent av den totale utdelinga, seier Svein Ramsland i veneforeininga som jobbar med å fiksa opp «Fremad II».

Han fortel at båten for tida ligg i Nordheimssund i Hordaland, og at den truleg ikkje vil vera ferdig pussa opp før 2019.

Her kan du sjå kva båtar som har fått pengar i kva fylke: