Mens Sør-Norge drukner i snø, feies det i nord

– Vi er ikke vant med dette, sier Ingvar Undheim fra Bryne Røde Kors.

Stavtjørn i Bjerkreim i Rogaland pleier å få litt snø om vinteren, men ikke som i år.

– Det er enorme mengder snø. Vi var ute og kjørte i morges, og sto til magen av snø, sier han.

50 prosent mer

I ellers så snøfattige Rogaland, er det i år 50 prosent mer snø enn normalt. Mer konkret innebærer det en snøhøyde på i gjennomsnitt 2,5 meter i tusen meters høyde.

I Hunnedalen på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder har det snødd tett den siste uken. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Rogaland hadde en ekstremt snørik vinter i 2015. Årets vinter samsvarer litt med den, sier Heidi Bache Stranden, hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Britt Waage i Hvittingfoss i Buskerud måtte jobba febrilsk for å grava bilen sin ut av snømengdene. Foto: Britt Waage

Det ligger et belte av snø over Sør-Norge. Det er særlig de lavere liggende kystnære fjellområdene opp mot 600 meter over havet som har fått mer snø normalt.

– Denne vinteren er litt artig, for vi har veldig markant værskille i landet. I Sør-Norge er det mye mer snø enn normalt, mens det i Nord-Norge mange plasser er mye mindre snø enn vanlig, sier Stranden.

Den mest snørike vinteren siden 1958

På Sørlandet er det enkelte steder to-tre ganger så mye snø som normalt. Syv ganger hittil i vinter har folk her fått mer enn 20 cm nysnø i løpet av ett døgn. Ifølge NVE sine modeller er denne vinteren blant de mest snørike siden 1958.

Mange trær brakk i nærheten av Rundmyr i Nordmarka i Oslo på grunn av tung snø og is i januar. Foto: Nina Didriksen / NRK

Også i Oslo-området er det mye snø. På Brunkollen i Bærumsmarka er det nå 123 cm snø.

– Målestasjonen vår i Bærumsmarka har aldri målt så mye snø siden 1995, sier hun.

Grunnen til all snøen i Sør-Norge er at temperaturen har ligget akkurat under frysepunktet, og at nedbøren derfor har kommet som snø. I fjor var det omvendt i hovedstaden.

Snøfattig i nord

Lenger nord er det imidlertid helt motsatt. Det er 38 dager siden siste store snøfall i de nordligste fylkene. I Tromsø må de til og med feie gatene.

SNØFATTIG: Slik ser det ut i bygatene i Tromsø for øyeblikket. Foto: NRK

– Det er ingen snø her. Det er egentlig bare deilig. Jeg står ikke på ski eller snowboard, og nå slipper jeg å måke snø. Det pleier jo være mye snø på denne tiden, sier Sindre Johannessen fra Tromsø.

I Trøndelag er alt som normalt, med i gjennomsnitt 90 cm snø i 1000 meters høyde.