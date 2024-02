Videoen som viser flere tusen liter melk gå til spille, har opprørt mange. Bonden selv, Jon Egil Østerhus, ble kraftig irritert da han forsto at melkebilen ikke ville komme på lørdag slik han trodde den ville.

– Jeg ble litt provosert og tok til Facebook. Vi får beskjed om at vi ikke produserer nok melk, og Tine importerer melkepulver fra utlandet.

Meierigiganten Tine har varslet at det vil bli 15 millioner liter melk for lite i vinter. Landbruksdirektoratet kutter i tollen på melkepulver slik at etterspørselen etter melk kan dekkes med importerte varer.

Ifølge Landbruksdepartementet henger melkemangelen sammen med lavere produksjon enn hva prognosene tilsa.

Mange reagerer på at Tine ikke klarte å hente melken hos Jon Egil Østerhus slik at den måtte kastes. Foto: Skjermdump

Melkebilen stoppet av ras

Fredag ble riksvei 13 i Suldal stengt på grunn av ras, og melkebilen som skulle hente melken var innestengt.

– Men veien til både Stavanger og Haugesund var åpen, poengterer Østerhus.

Bonde Jon Inge Østerhus ble provosert av Tine da han og to naboer måtte kaste over 7.000 liter melk i helgen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han trodde derfor det ville komme en melkebil derfra. Da han lørdag morgen oppdaget at ingen hadde kommet for å hente melken, begynte han å ringe Tine. Til slutt fikk Østerhus beskjed om å tømme melken ut.

– Jeg synes det er en uting å kaste mat og drikke. Og nå hadde jeg heller ikke noe annet å bruke melken på.

Visste du at det slutter to melkebønder hver eneste uke i Norge?

Tine forstår frustrasjonen

Jon Inge Østerhus var en av tre bønder i Erfjord i Suldal som måtte tømme ut melken sin i helgen. Kommunikasjonsrådgiver Peder Buskenes i Tine sier han forstår frustrasjonen til bøndene.

– Vi forstår veldig godt at melkeprodusenter blir frustrert når vi ikke klarer å hente mjølka.

Det ligger mange arbeidstimer bak hver liter melk, men dessverre skjer det av og til at vi ikke får hentet melka.

Tine forstår frustrasjonen til bøndene som ikke får levert melken sin, sier kommunikasjonsrådgiver Peder Buskenes i Tine Foto: Tine

Buskenes forklarer at det var flere omstendigheter som spilte inn da melkebilsjåføren ble forhindret av ras.

– En omkjøring ville tatt såpass lang tid at det ville ha fått følger for ruten dagen etter. Av hensyn til hviletiden hos sjåfører og arbeidsmiljøloven ville det ha tatt for lang tid. En tankbil fra andre kanten var også for langt unna på det tidspunktet, sier Buskenes.

Buskenes har fått med seg at mange reagerer på at bøndene måtte kaste 7.000 liter melk samtidig som det er melkemangel.

– Tine trenger hver eneste liter, så vi strekker oss langt. Dette var absolutt ingen ønsket situasjon, men når veien var stengt og alternativene var få, så fikk vi dessverre ikke hentet den melka som vi selvsagt skulle ha hatt.

Skjer hvert år

At Tine ikke får hentet melk hos bøndene skjer innimellom. Ekstremværet Hans som rammet Norge i august 2023, fikk følger for Tine.

– Uværet Hans delte nesten landet i to og i fjor var det over 440.000 liter melk som vi ikke fikk hentet. 2022 var et normalår med 140.000 liter, sier Buskenes.

Totalt går det 1,4 milliarder liter melk gjennom Tine sine meierier i Norge.

– At melken ikke blir hentet skjer heldigvis veldig sjelden, sier Buskenes.

Men bonde Jon Inge Østerhus behøver ikke å gråte over den spilte melken. Den fikk heldigvis ingen økonomiske konsekvenser, selv om den hadde en verdi på over 40.000 kroner.

– Tine må betale for melken uansett, sier bonden fra Suldal.