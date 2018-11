Mannskapet kom seg av båten

– Mannskapet meldte om at det var en brann om bord, som de hadde mistet kontrollen på. Etter hvert gikk de over i en flåte, og er nå plukket opp av to båter som var i nærheten. Det står greit til med alle seks, som var om bord i båten. Båten blir en del av et bergingsoppdrag, som andre håndterer videre, sier Erik Willassen, presseansvarlig for HRS.