Mann til sykehus etter voldshendelse i Stavanger – to pågrepet

Politiet melder at de har kontroll på alle personer som er tilknyttet voldshendelsen.

– Politiet rykket ut til stedet og kort tid etterpå ble en mann og en kvinne pågrepet. En mann er fraktet til Stavanger Universitetssjukehus med det som fremstår som stikkskader, sier jourhavende jurist Bjarte Myklebust, i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

De to som er pågrepet er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

VOLDSHENDELSE: En person er sendt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse på Hundvåg i Stavanger. Foto: Heidi Karin Gilje Skog / Heidi Karin Gilje Skog

Trolig snakk om stikkskader

Politiet kan ikke si noe om skadeomfanget.

– Fornærmede er tatt med til sykehus. Han fremsto som oppegående da han ble tatt med herfra. Men alvorlighetsgraden er vanskelig å si noen ting om. Per nå vet vi at det er snakk om at det er stikkskader han ble utsatt for, sier innsatsleder Ole Bjørn Paulsen i politiet til NRK.

Innsatsleder på stedet Ole Bjørn Paulsen i politiet. Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Han opplyser at politiet jobber med å gjennomføre vitneavhør og sikre bevis.

– Nå jobbes det med vitneavhør på stedet, og sikre de bevisene vi klarer å få tak i her ute, sier Paulsen.

Det er uklart eksakt hvor voldshendelsen har skjedd, men store politistyrker er på plass utenfor Kiwi i Østersveien på Hundvåg.

Politiet fikk melding om saken klokka 21.28 søndag kveld.