Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 40-årene er dømt til seks års fengsel for å ha drevet prostitusjon gjennom sitt eiendomsselskap over en periode på mer enn tre år.

Prostitusjonen skjedde i flere byer på Vestlandet, og salget av seksuelle tjenester genererte et utbytte på over 7,4 millioner kroner.

Mannen mottok betaling både i kontanter og via Vipps, og skjulte pengenes opphav ved å bokføre inntektene som lovlig utleie av selskapets leiligheter.

I tillegg til fengselsstraffen, får mannen inndratt over 3,3 millioner kroner og flere kunsttrykk, og blir fradømt retten til å være eier eller leder i et norsk selskap i fem år.

En kvinne ble også dømt i samme sak til ett år og to måneder i fengsel.

Mannen vurderer nå å anke dommen.

– Han har det tungt nå, sier forsvarer Vetle André Mitchell Jensen.

I 2022 ble en mann i 40-årene tatt for en stor halliksak på Vestlandet.

Mannen skal ha brukt sitt eget selskap, eteiendomsselskap, til å bruke en rekke leiligheter i prostitusjonsvirksomhet.

Dette skal ha skjedd i byene Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Sola, Kristiansand, Skien og Drammen.

Prostitusjonsvirksomheten skjedde over en periode på mer enn tre år, fra 1. januar 2019 til 12. september 2022.

Tiltalte er funnet skyldig i Gulating lagmannsrett for å ha drivet hallikvirksomhet etter straffeloven § 315 i mer enn tre år og åtte måneder. I hele perioden er tiltalte funnet skyldig i utleie til prostitusjon.

Dette er mannen dømt for Ekspander/minimer faktaboks Mannen har brutt: Straffelov § 315 første ledd bokstav a) og b)

Straffelov § 79 bokstav c)

Straffelov § 338 første ledd,

Straffelov § 337 første ledd

Straffelov § 393

Straffelov § 392

Bokføringslov § 2 og § 4

Bokføringslov § 10 Han straffes til fengsel i seks år, samt inndragelse av penger og ulike kunsttrykk.

En kvinne ble også dømt i samme sak. Hun ble dømt til ett år og to måneder i fengsel.

Lagmannsretten kan ikke se at det har vært en hallikvirksomhet med tilsvarende omfang som det mannen er funnet skyldig i.

Salget av seksuelle tjenester fra prostitusjonsvirksomheten var i perioden på minst 30 millioner kroner. Hallikvirksomheten genererte et utbytte for ham og firmaet hans på over 7,4 millioner kroner.

Hvitvasket pengene

Utbyttet fra hallikvirksomheten ble mottatt både gjennom kontanter og Vipps.

Kontantene ble senere satt inn på selskapets bankkonto og Vipps-innbetalinger direkte fra de prostituertes kunder til firmaets navn.

Han skjulte pengenes opphav ved å opprette fakturaer og ved å bokføre inntektene som lovlig utleie av selskapets leiligheter.

Fengsel og inndragelse av penger

Mannen får en fengselsstraff på seks år.

I tillegg får han inndratt over 3,3 millioner norske kroner til staten, samt flere kunsttrykk.

Han blir også i fem år fradømt retten til å være eier eller leder i norsk selskap av enhver art eller utenlandsk selskap med hovedkontor, filial eller annen forretningsmessig tilknytning til Norge.

Mannen kan heller ikke være innehaver av et enkeltpersonforetak.

Vurderer å anke

I dommen kommer det fram at kravene er akseptert av mannen, men ifølge forsvarer Jensen stemmer ikke det helt.

– Han har akseptert de konkrete inndragingskravene, men ikke størrelsen på inndragingene, sier Jensen.

Forsvarer Vetle André Mitchell Jensen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han sier de nå skal vurdere å anke dommen.

– Nå skal vi ta oss tid til å gå gjennom dommen sammen og gjøre oss opp en vurdering av en anke til høyesterett på straffeutmålingen.

I tingretten ble han dømt til syv års fengsel.