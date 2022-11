– Jeg har nok vært heldig, for jeg er ikke en som har vært oppe i flest slike episoder.

«Morten» forteller om vold og trusler mot han selv og hans kollegaer i ambulansetjenesten.

Selv om han anser seg selv som heldig, kan han fortelle om en episode som kunne gått galt.

En pasient trengte hjelp, og ambulansepersonellet fraktet pasienten til undersøkelser på Stavanger universitetssjukehus.

– Jeg tenkte at det ikke ville bli noe problem, men det snudde veldig kjapt. Vedkommende bestemte seg for å forsøke å stikke meg med en skarp gjenstand. Jeg måtte sette meg på vedkommende for å få kontroll på situasjonen, og vi måtte vente på politiassistanse.

«Morten» sin identitet er skjermet i denne saken. NRK kjenner til hans identitet.

– Hensikten var å drepe

Det registreres stadig hendelser om vold og trusler mot ambulansepersonell over hele landet. Bare i Oslo-området er det meldt inn over 100 hendelser så langt i år. Ved Helse Møre og Romsdal har de registrert 61 hendelser hittil i år.

I september i år forsøkte en svært utagerende mann å ta seg inn på ambulansesentralen i Egersund.

– Hensikten til mannen var å drepe, noe han sa også. Denne hendelsen trigget meg, sier «Morten».

Det var Dalane Tidende som omtalte hendelsen i Egersund.

«Morten» har selv vært ambulansearbeider i to år, og etterlyser nå bedre kursing til å håndtere utagerende og voldelige pasienter.

Etterlyser opplæring

«Morten» tok yrkesrettet utdanning for å bli ambulansearbeider. Han forteller at han gjennom utdannelsen har fått noe opplæring rundt håndtering av utagerende pasienter. Selv mener han at det ikke er tilstrekkelig.

– Vi burde hatt kurs gjennom jobben innen nettopp dette, hvordan man skal opptre når pasientene plutselig utagerer, hva man kan si og ikke si for å få roet situasjonen, hva man bør være obs på. Ikke minst hvordan man skal forsvare seg selv overfor noen som ønsker å skade oss.

Ola Yttre er leder i Ambulanseforbundet i Delta og er enig med «Morten».

– Det er helt klart for lite fokus på håndtering av voldsepisoder mot ambulansepersonell. Alle skal gjennom en plivo-øvelse en gang i året, men det er nesten ikke øvelser i det hele tatt. Det er en forutsetning i møte med livstruende situasjoner, sier Yttre.

Han får stadig flere tilbakemeldinger fra medlemmer over hele landet.

– Vi får ofte tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det er for lite fokus på slike situasjoner. Vi får også tilbakemeldinger fra elever og studenter. Det er stor frustrasjon blant ambulansepersonell i hele landet.

Yttre sier ambulanseforbundet i lang tid har vært bekymret for manglende kompetanse i møte med voldelige personer.

– Det kan få katastrofale og fatale følger for medlemmer som møter personer som er i psykisk ubalanse.

Leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre. Foto: GEIR OLAV SLÅEN / NRK

Varslet stortingsmelding

Yttre i Ambulanseforbundet mener Helse- og omsorgsdepartementet nå må ta tak i situasjonen.

– Vi må få gjennomført systematisk og god trening, slik at våre medlemmer kan møte hverdagen på en så trygg måte som de kan få det. Jeg håper også dette blir satt mer fokus på i utdannelsesløpet.

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, og statssekretær Karl Kristian Bekeng skriver blant annet følgende i en e-post:

– Vi tar ambulansepersonellets opplevelse av utrygghet på jobb på det største alvor. Derfor har vi også varslet en stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester. Den vil adressere standarden for innholdet i ambulansetjenesten, opplæring og kompetanse.

Helsedirektoratet skal blant annet foreslå funksjonskrav for kompetanse, heter det i proposisjonen til Stortinget (ekstern lenke). Fristen for oppdraget er utgangen av 2022.

– Det verste som kan skje

Lena Heimvik er klinikksjef for prehospital klinikk ved Stavanger universitetssjukehus. Hun sier vold og trusler er et kjent risikoområde.

Det er også et satsingsområde for det regionale helseforetaket.

– Det verste som kan skje for oss er at folk blir skadet på jobb, og jeg får vondt i magen som leder når sånne ting skjer, sier Heimvik.

Hun sier klinikken har et stort fokus på vold og trusler.

– Vi har nulltoleranse for det. Vold og trusler mot ansatte sees alvorlig på og anmeldes til politiet.

Lena Ailin Heimvik er klinikksjef for prehospital klinikk ved Stavanger Universitetssjukehus. Foto: Stavanger Universitetssjukehus

Morten Falkeid er HMS-KP-koordinator ved klinikken, og sikrer også kvalitet og beredskap for ambulansesjefen ved SUS. Han peker på fagdager via MAP, som et kompetansetiltak for ansatte.

– Vold og trusler er et tema vi skal ha på neste fagdag. Men det er ikke noe vi går gjennom hvert år, og da blir det opphold i noen år hvor man ikke går gjennom håndtering av vold og trusler, sier Falkeid og legger til:

– Opplæringen skal bedriften ivareta, men da kan det være vanskelig å sikre at kompetanse opprettholdes med opplæring i intervaller.

Vil bruke VR-briller

Både Heimvik og Falkeid sier de er enige i at det bør bli et økt fokus på vold og trusler.

– Vi skal gjøre det vi kan sammen med de ansatte for å trygge dem i slike situasjoner. Vi må jobbe med forebygging og informasjon i større grad. Når du står i situasjonen er det for sent, sier Heimvik.

Ambulansetjenesten har en kompetanseportal, hvor de ansatte hvert år må gå gjennom teoretiske oppgaver.

Nå vil de også bruke kunstig intelligens for å bedre sikkerheten til de ansatte.

– Det er laget undervisningsopplegg og spilt inn reelle caser som man kan teste ut ved hjelp av VR-briller, forklarer Falkeid.

Heimvik legger til:

– Det blir veldig virkelig, og er noe vi ønsker at alle stasjoner skal få prøve. Det holder ikke med ett kurs hvert femte år.

De informerer om at flere stasjoner allerede har fått testet ut metoden, og at de ønsker å gjennomføre slike øvelser systematisk hos de ulike stasjonene.

– Man får stå i situasjonen, og det er noe helt annet enn å sitte og lese et dokument og å lære seg teknikker på papiret. Simulering som metode tror jeg kan være en nøkkelfaktor for at de ansatte skal kunne oppleve en trygghet knyttet til dette, sier Heimvik.

Falkeid sier klinikken skal legge en plan for dette i januar 2023. Både Heimvik og Falkeid sier også at de ønsker å starte en kampanje for å nå ut til folket.

– Vi ser at det er en økende tendens internasjonalt når det gjelder vold og trusler mot offentlig ansatte og helsepersonell. Vi har sett litt på ulike kampanjer fra Australia og England, og ønsker å komme i gang med slike kampanjer her også, fordi det er et økende problem, sier Heimvik.