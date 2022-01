Løslatt fra varetekt

23-åringen som er siktet for drap eller medvirkning til drapet på 28 år gamle Kjetil Andre Østhus i Haugesund på nyttårsaften, er løslatt fra varetekt. Det bekrefter hans advokat, Ben Einar Grindhaug overfor NRK.

– Politiet har ikke bedt om videre varetektsfengsling. Han er lettet over å ha blitt løslatt. Han har hele tiden ment at han ikke har medvirkningsansvar for dette drapet, sier Grindhaug.

I forrige uke ble mannen siktet for vold mot en annen person en uke før drapet. Politiet ba derfor om fire uker i varetekt for 23-åringen.

Det ga tingretten dem bare delvis medhold i.

Tingretten mener at de elektroniske sporene som fantes i saken, gjorde at han ikke med rimelig grunn kunne mistenkes for å ha skadet denne personen.

De mente likevel at han kunne mistenkes for kroppskrenking av personen.

Han ble derfor varetektsfengslet i én uke på bevisforspillelsesfare.

Nå er han løslatt.

– Formelt ligger siktelsene der enda, men jeg tenker det er et signal når en siktet blir løslatt, sier advokaten.

En 20 år gammel britisk mann er siktet for drapet på Kjetil Andre Østhus. Han sitter i fire uker varetekt.