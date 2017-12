Bondelagsleder kan miste retten til å ha gris

– Denne mannen er ikke noen hvem som helst. Det er sjokkerende at en mann i den posisjonen, som skal være et forbilde for andre svinebønder, har så vedvarende grove problemer, sier Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Grisebonden har i år fått flere påpekninger for dårlig dyrehold. Nå har Mattilsynet sendt ut varsel om aktivitetsforbud. Aktivitetsforbud er Mattilsynet nest strengeste reaksjon når dyrevelferden ikke er ivaretatt, og innebærer at bonden får forbud mot å drive med gris inntil videre.

Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevernalliansen

Bonden ønsker ikke å stå fram med navn, men sier til NRK at det er gjort endringer på gården som gjør at dyrevelferden nå skal være god.

– Gjentakende brudd

Mattilsynet har imidlertid ikke tillit til at bonden vil passe godt på dyra i framtiden.

Odd Ivar Berget, avdelingssjef i Mattilsynet. Foto: Anders Fehn / NRK

– Mattilsynet vurderer denne saken som svært alvorlig fordi det hos denne gårdbrukeren er gjentagende, alvorlige brudd på regelverkets minimumskrav for stell og tilsyn av gris, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet.

Mattilsynet har blant annet funnet griser med øresår og skitne binger uten såkalt rotemateriale. Under inspeksjonen fant de også en nylig avdød gris med en stygg betennelse i bakbeinet. Grisen skulle ha blitt vurdert behandlet eller avlivet for lenge siden.

Slik skal ikke en grisebinge se ut, ifølge Mattilsynet. Det er for skittent og det mangler rotemateriale på gulvet. Grisen er avhengig av å kunne rote rundt i noe med nesen sin. Foto: Mattilsynet

– Jeg synes det er skrekkelig trist, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.

– Det er veldig dumt at vi har holdninger og dårlig dyrevelferd blant våre medlemmer, og bøndene generelt, sier hun.

Ingen rutiner

Ifølge Epletveit har ikke Bondelaget rutiner for å avdekke dårlig dyrehold hos sine tillitsvalgte.

– Det har ikke vært noe stort problem til nå, men nå er det tydelig at vi må ta tak i alle ledd og sjekke ut. I neste uke skal vi ha flere møter hvor vi skal se på hvilke grep vi må ta for å bedre dyrevelferden og holdningene blant bøndene, sier bondelagslederen.

Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vil denne personen få fortsette som lokallagsleder?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå, men i utgangspunktet er det opp til det aktuelle lokallaget, sier Epletveit.

– Urovekkende holdningsproblem

Forrige uke kom det mange og sterke reaksjoner etter at NRK la ut bilder og videoer fra andre grisbønder som hadde hatt besøk av Mattilsynet det siste halve året.

Dyrevernalliansen vil ha obligatorisk veterinærbesøk i slaktegrisbesetninger.

– Det bør være risikobasert slik at de som har hatt velferdsproblemer blir fulgt opp ekstra nøye, sier kommunikasjonsrådgiver Efskind.

– Vi mener at det som har kommet frem i det siste bare er toppen av isfjellet. Det viser at det er et urovekkende holdningsproblem blant svinebøndene, og grunnleggende systemiske problemer knyttet til driftsforhold og rase, i svinenæringen.