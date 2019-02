LO vil avdekke om flere har blitt ofre for gransking-trend

– Jeg håper dette vil føre til bred etisk debatt vedrørende bruken av faktaundersøkelser, sier Runar Kjørsvik.

NRK fortalte i desember om Kjørsvik som fikk sparken fra Norske Shell og ble sykemeldt etter en faktaundersøkelse. En faktaundersøkelse er en granskingsmetode for å håndtere arbeidskonfliktsaker.

Metoden går ut på at ofte eksterne folk kommer inn og blant annet intervjuer ansatte og ledelse i en bedrift. Poenget er å finne ut om noen har brutt arbeidsmiljøloven i en konflikt. Deretter er det opp til arbeidsgiver å sette i gang tiltak (se fakta).

– Ødelagt liv og karrierer

Flere er svært kritiske til bruken av faktaundersøkelser i arbeidslivet. BI-professor Petter Gottschalk mener metoden er et verktøy arbeidsgivere kan bruke til å kvitte seg med brysomme ansatte.

Nå skal forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet finne ut om det faktisk er slik – og for første gang kartlegge hvor ofte metoden brukes.

LO har gitt penger til prosjektet.

Bitten Nordrik, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet. Foto: BENJAMIN A. WARD / BENJAMIN A. WARD

– Vi har allerede snakket med flere som mener at faktaundersøkelsene har ødelagt både arbeidsmiljø, karrierer og liv, sier Bitten Nordrik, forsker ved AFI.

– Tiden er overmoden

Ap-leder Hadia Tajik har tidligere bedt om en slik kartlegging. Kjørsvik og forsker Nordrik mener det er på høy tid at det forskes på dette.

– Med bakgrunn i alle de sakene vi i dag er gjort kjent med, konsekvensene de har fått for arbeidsmiljø og enkeltpersoner, mener vi tiden er overmoden, sier hun.

Nordrik og forskerkollegene håper å kunne starte opp arbeidet i løpet av våren. Rapporten skal være klar i løpet av 2019 eller tidlig i 2020.

Torstein Brechan, forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Foto: Lisbet Bjone

– Vi har sett en økning av tilfeller hvor arbeidsgiver har iverksatt faktaundersøkelser, og vi ønsker å få mer informasjon om både omfanget og hvordan de gjennomføres i praksis, sier Torstein Brechan, forbundssekretær i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Ståle Einarsen holder kurs i faktaundersøkelse og har vært med på å skrive bok om metoden. Han ønsker forskning velkommen.

– All erfaring er viktig, men dette er et krevende område å forske på, både metodisk og etisk, fordi dette er sterkt konfliktfylte saker hvor arbeidsgiver har taushetsplikt.

– Knallharde konflikter

Einarsen skal selv forske på faktaundersøkelser. Han avviser at metoden er et verktøy for å kvitte seg med ansatte.

Ståle Einarsen Foto: Universitetet i Oslo

– Dette er situasjoner med knallharde konflikter, og gir folk store helseproblemer uavhengig av om det benyttes faktaundersøkelse.

Ifølge Einarsen er det ikke bedre å la være å gjennomføre denne typen undersøkelser.

– Da får en også alvorlige utslag, sier han.

Einarsen legger til at det er viktig at virksomheten utarbeider rutiner for hvordan klager og varsler skal håndteres, og at disse utformes sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten.