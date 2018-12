– Det er sterkt å lese historien til Runar Kjørsvik. Han beskriver en situasjon som må ha vært svært krevende for ham, og som jeg frykter at også andre arbeidstakere kan ha opplevd, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

NRK har i helga fortalt om Runar Kjørsvik som fikk sparken fra Norske Shell etter en faktaundersøkelse.

En faktaundersøkelse er en granskingsmetode for å håndtere arbeidskonfliktsaker. Poenget er å finne ut om noen har brutt arbeidsmiljøloven i en konflikt. Deretter er det opp til arbeidsgiver å sette i gang tiltak. I verste fall at noen mister jobben (se fakta).

Faktaundersøkelse Ekspandér faktaboks Ble lansert i Norge i 2007. Metoden ble utviklet i forbindelse med Bondevik-regjeringens satsing «Jobbing uten mobbing».

Var et samarbeid mellom fageksperter og flere aktører i arbeidslivet, deriblant Arbeidstilsynet og LO.

Inspirert av lignende metoder i Storbritannia, men basert på norsk arbeidsmiljølov.

Bygger på generelle prinsipper for saksbehandling; herunder habilitet, dokumentasjon av prosess, undersøkelse av påstander og kontradiksjon (rett til motsvar).

Metoden har som mål å undersøke og finne fakta i en arbeidskonflikt ved hjelp av intervjuer, dokumenter, observasjon og befaring.

Målet er å finne ut om det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven, og deretter iverksette tiltak slik at konflikten på arbeidsplassen opphører. Kilde: «Faktaundersøkelse» av Ståle Einarsen, Harald Pedersen og Helge Hoel.

Professor Petter Gottschalk mener slike undersøkelser er et verktøy for arbeidsgivere til å kvitte seg med brysomme ansatte. Han sier også at omfanget er økende.

Tajik krever nå at regjeringen tar grep.

– Arbeidsministeren bør ta initiativ til å gå gjennom hvordan faktaundersøkelser blir brukt og hvilke konsekvenser de får. På denne måten kan vi vurdere om vi skal sette noen politiske grenser for dette, sier hun.

– Fremmed i norsk arbeidskultur

Ap-nestlederen påpeker at metoder som faktaundersøkelser er fremmed i norsk arbeidskultur. Hun mener bruken av eksterne granskere i konfliktsaker er et tegn på at arbeidslivet beveger seg i amerikansk retning.

I stedet for at tillitsvalgte og ledelsen på den enkelte arbeidsplass samarbeider om å løse en konflikt, frykter Tajik at arbeidsgiver tyr til advokater og eksterne granskere.

– Jeg er veldig bekymret, sier hun.

I dag kan i prinsippet hvem som helst bli faktaundersøker ved å ta et tredelt kurs hos Arbeidsmiljøspesialistene.

Flere arbeidslivseksperter som NRK har snakket med, mener det er for lite kontroll på området. De foreslår strengere retningslinjer og en sertifiseringsordning som sikrer at de som utfører faktaundersøkelsene, er kompetente nok.

Tajik utelukker ikke slike grep.

– I første omgang tror jeg likevel det er behov for å kartlegge omfanget og konsekvensene av det, sier hun.

Stiller seg bak Arbeidstilsynet

NRK har prøvd å få en kommentar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Hun ønsker ikke å uttale seg om saken til Runar Kjørsvik, men viser til Arbeidstilsynets generelle uttalelser om bruk av faktaundersøkelser.

Arbeidstilsynet verken anbefaler eller fraråder bruk av faktaundersøkelser, har avdelingsdirektør Monica Seem sagt til NRK.

Hauglies statssekretær, Morten Bakke, svarer følgende på utspillet til Tajik:

– I utgangspunktet er det viktig at arbeidsgiver undersøker saker om helsefarlig arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet understreker at valg og gjennomføring av metode er arbeidsgivers ansvar, sier han.