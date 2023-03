Det begynner å bli en stund siden boligsparekontoen til 25 år gamle Mathias Tollefsen ble opprettet, og pengene til overs ble satt av til et fremtidig hjem.

Han ønsker en bolig på minst 50 kvadratmeter med sentral beliggenhet.

I syv år har økonomistudenten satt av store summer hver måned for å nå målet.

– Det er kjipt når man er alene og ikke har muligheten til å dele på økonomien som når man er to. I tillegg vokser boligprisene hele tiden, så det tar mye lengre tid.

For å kunne spare nok penger til bolig alene, er han nødt til å spare opp dobbelt så mye og lenge som et par.

Store forskjeller

Sykepleierindeksen sier noe om hvor stor andel av de omsatte boligene i et område en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Her er det store forskjeller rundt om i landet.

I Oslo var det bare 1,5 prosent av boligene de kunne kjøpe i 2022.

I Stavanger og Bergen var prosentandelen høyere, men fortsatt var sju av ti boliger økonomisk utilgjengelig i disse områdene.

Som kjøper må man regne med å betale minst 2 millioner kroner for en bolig, særlig i Stavanger, sier daglig leder i Privatmegleren Stavanger, Stine Haferkamp.

– Tenk kreativt

Hun oppfordrer alenekjøpere til å vurdere flere muligheter for å komme seg inn på boligmarkedet.

Eiendomsmegler Stine Haferkamp mener det kan være lurt å tenke kreativt. Foto: Maja Mathisen / NRK

– Er man i begynnerfasen, kan man prøve å tenke kreativt. Har en venner som det går an å gå sammen med, eller kan en leie ut et rom? Det å tørre å se litt bredt på det, tror jeg absolutt kan hjelpe.

Haferkamp tipser også om å søke veiledning.

– Det som er fornuftig når man er i den situasjonen, er å snakke med banken. Vi meglere kan også peke i riktig retning. Noen ganger trenger man bare litt rådgivning.

Historisk bunnivå

I 2022 gikk antallet førstegangskjøpere ned 10,8 prosent fra et rekordsterkt 2021.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

– I Oslo falt andelen førstegangskjøpere til et historisk bunnivå. Kombinasjonen av høyere renter og høyere boligpriser kom i veien for mange unges boligdrøm, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en pressemelding.

Nedgangen gjelder alle de store byene, men var størst i Oslo. Der falt andelen førstegangskjøpere til det laveste nivået målt i statistikkens historie.

– Fallet kom brått etter noen år med oppgang, og viser at førstegangskjøpere er mer pris- og rentesensitive enn andre grupper, sier Geving.

– Ikke umulig å kjøpe alene

Banksjef i DNB Stavanger, Stina Månestråle Hopsdal, har forståelse for at det er krevende å skaffe bolig når du kun er én.

– Vi vil jo helst oppfylle boligdrømmen for alle, uavhengig om man er én eller to. Men vi ser at de som bor sammen, kan spare mer, så der har de helt klart en fordel.

Det er nemlig ikke små summer en må spare opp for å få lån.

Banksjef i DNB Stavanger, Stina Månestråle Hopsdal, har flere tips for hvordan single kan kjøpe bolig alene. Foto: Maja Mathisen / NRK

– Hovedregelen er egenkapital på 15 prosent pluss omkostninger. Vi merker at vi må oppfordre de som er alene til å spare litt lengre før vi kan gi et finansieringsbevis og lån.

For en bolig til 2 millioner betyr det minst 300.000 kroner.

Men hun påpeker at det er langt fra umulig å kjøpe alene.

– Vi ser mange som er alene som har et meget bevisst forhold til økonomien sin. Jeg vet det er «snork» når bankfolk nevner budsjett, men ha i hvert fall et bevisst forhold til hva som går ut og inn på konto.

Må ofre mye

Tollefsen jobber mye ved siden av studiene i Stavanger for å nå boligdrømmen.

– Det går utover fritid, helger og til tider studier. Det er litt trist at det skal være sånn.

Tollefsen ofrer mye av studentlivet for å spare pengene han trenger til egen bolig. Foto: Maja Mathisen / NRK

Han merker også at de som får økonomisk hjelp fra familie, har en større fordel.

– Det er ikke alle som har mulighet til å få hjelp av foreldre når de skal inn på boligmarkedet. Jeg er heller ikke i den situasjonen, så det er kjipt at det ikke er mer tilrettelagt.

Men han håper at han snart vil få lønn for strevet.

– Du ofrer fritid og andre hyggelig ting, men jeg føler det er verdt det når du først skal inn på boligmarkedet.