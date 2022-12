Flere har kjøpt bolig sammen siden rentene begynte å stige

I dag venter økonomene at Norges Bank setter opp styringsrenten nok en gang, slik sentralbanken allerede har gjort sju ganger siden i fjor høst.

I samme periode har andelen førstegangskjøpere som har kjøpt bolig sammen, steget.

– Vi har sett oss nødt til å slå oss sammen for å komme inn på boligmarkedet. Det å komme inn tidlig virket som en veldig lur ting å gjøre, sier 24-årige Erling Solbu Kleiven.

Sammen med den jevngamle kompisen Mads Widerøe Krogh flytter han i dag inn i sin nye 57 kvadratmeters store treromsleilighet i Oslo sentrum, et steinkast fra Oslo Sentralstasjon.

Leiligheten ligger i Ebbels gate, noen få hundre meter fra Oslo Sentralstasjon. Med fellesgjeld landet totalprisen i nærheten av 4,9 millioner kroner. Foto: Johan B. Sættem

Selv med fast jobb fikk de ikke nok lån i banken til å kjøpe bolig så sentralt i Oslo som de ønsket.

Men kravet til egenkapital fikk de løst ved hjelp av økonomisk støtte fra sine foreldre.

– Både Mads og jeg har en betalingsplan til foreldrene våre samtidig som vi har en betalingsplan til banken vi låner penger av. Vi så det nødvendig å låne penger fra to ulike kilder siden vi ikke fikk tilstrekkelig lån selv fra banken til å kjøpe bolig der vi ønsket, sier Erling.

Treromsleiligheten kompisene har kjøpt går over to plan. På grunn av høy fellesgjeld og økonomisk hjelp hjemmefra, er banklånet håndterbart. Foto: Anthony Hopkins Foto

– Leiligheten er kjempefin, med en stor og åpen kul løsning, sier Mads.

Venter at enda flere kjøper sammen fremover

I dag publiserer Norges Eiendomsmeglerforbund samkjøperindeksen for tredje kvartal. Den viser at 61,1 prosent av førstegangskjøperne fra juli til september kjøpte bolig sammen med en annen.

Det er 2,6 prosentpoeng flere enn i samme periode i fjor, og litt lavere enn i andre kvartal.

– Vi har sett at andelen som kjøper sammen har steget siden boligprisene har nådd et høyt nivå og rentene begynte å stige, sier Carl O. Geving. Han er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Det er en viss usikkerhet i markedet nå som gjør at vi tror at flere nok vil velge å kjøpe bolig sammen med en annen, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Johan B. Sættem

Rapporten er laget av Samfunnsøkonomisk analyse for Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

– Tallene vi presenterer i dag har et etterslep på et par måneder, de er per tredje kvartal. Når vi nå nærmer oss årsskifte så tror vi at andelen som kjøper sin første bolig sammen med en annen kommer til å stige, frem til boligpriskorreksjonen kommer til å utligne mye av renteøkningene, sier han.

Den typiske samkjøperen kjøper gjerne den første boligen sammen med en partner, med venner eller foreldre.

Erling og Mads var på 20–30 visninger fra juli til de kjøpte bolig i september. – Vi la opp til visninger hver søndag, sier Mads. Foto: Johan B. Sættem

Færre samkjøp det siste tiåret

Antallet førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre har falt gjennom siste tiår, fra rundt 65 prosent i 2008 til 58 prosent i begynnelsen av 2021.

Nedgangen skyldes ifølge rapporten trolig primært lave og fallende renter og høy inntektsvekst, og har kommet til tross for betydelig boligprisvekst.

– I tillegg er det nok ganske mange som får hjelp av foreldre for å komme inn på boligmarkedet. Men det har vi ikke tall på etter 2018. Den gangen var det 50 prosent som fikk hjelp i Oslo, og 40 prosent nasjonalt. Men det får vi nye tall på neste år fra SSB, sier Geving.