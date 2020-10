Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De bør kjøpe opp lagrene som apotekene sitter på, slik at alle i risikogruppene kan få influensavaksinen gratis. Alle bør få vaksinen på likt grunnlag, sier fastlege Morten Skaret Mathisen.

Mandag morgen meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at de har rundt 60.000 doser vanlig influensavaksine igjen til risikogrupper og helsepersonell.

Samtidig begynner kommuner og legekontor å gå tomme.

– Det var dette vi fryktet. At vi ikke skulle få nok vaksiner til alle pasientene våre som er i risikogruppene, sier Skaret Mathisen.

FORTVILER: Fastlege Morten Skaret Mathisen mener kommunene bør kjøpe opp vaksiner fra apotek slik at alle i risikogruppene får gratis vaksine. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Han har tidligere reagert på at apotekene har fått kjøpt opp mange influensavaksiner, og mener folk bør ta vaksinen hos fastlegen.

– Det er ikke noe i veien for at kommuner kan kjøpe opp vaksiner fra apotekene. Men jeg ser ikke hensikten med det, sier helsepolitisk talsmann for Høyre, Sveinung Stensland.

Apotekene trenger vaksinene

I år er første gang en kan få influensavaksine på apotek uten resept. I utgangspunktet hadde apotekene bestilt inn 300.000 influensavaksiner.

– Men det har vært leveranseproblemer, så det tallet er nok en del lavere, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

IKKE NOK: Apotekene trenger selv de vaksinene de har igjen, mener kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen. Foto: Stian Gregersen

Apotekene har heller ikke nok vaksiner til å selge til kommunene, ifølge Apotekforeningen.

– De sitter på noen titalls tusen vaksiner rundt om i landet, og det er kun nok til å møte etterspørselen de har fra folk i risikogruppene som vil ta vaksine på apotek, sier Soldal.

I forrige uke fikk Nordvegen legesenter inn 140 vaksiner fra Karmøy kommune. Nå er det 21 igjen. Og de kommer til å gå fort.

– Over 400 av våre 1200 pasienter er i risikogruppene. Snart har vi ikke mulighet til å tilby dem vaksine. Det vil si at to av tre i risikogruppene ikke får den, sier Skaret Mathisen.

Helsemyndighetene har på grunn av koronapandemien bestilt inn dobbelt så mange vaksiner som har gått ut til kommuner og helseforetak.

FLERE VAKSINER: Regjeringen prøver å få tak i flere vaksiner, sier helsepolitisk talsmann for Høyre, Sveinung Stensland. Foto: Erik Waage / NRK

– Grunnen til at en holder på å gå tom er at det har vært en effektiv vaksinasjonskampanje. Flere har tatt vaksinen. Vi jobber med å få tak i flere vaksiner, men det er krevende, sier Stensland.

I Karmøy kommune forventer de likevel å få inn 1500 nye vaksiner i løpet av denne uken.

Fra null til 400 kroner

Influensavaksine som tas på legekontor er i år gratis for folk i risikogruppene med frikort. Ellers koster den 50 kroner. På apotek må man betale opp mot 400 kroner.

STOR ETTERSPØRSEL: Flere ønsker i år å ta influensavaksine i Norge. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– De må betale, men det viktigste er at folk i risikogruppene tar vaksinen, sier Stensland.

Han kan ikke love at det er nok vaksiner til alle i risikogruppene.

– Det løftet kan ingen gi. Vi håper at flere får tatt den i år, men at det er nok til alle kan vi ikke love, sier Stensland.