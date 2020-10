– Det er alltid mulighet for reaksjoner når en tar influensavaksine. På apoteket er det ingen ansvarlig lege, sier fastlege Morten Skaret Mathisen.

Han driver Nordvegen legesenter i Karmøy sammen med kona.

FRYKTER FOR LIV OG HELSE: Mabel Mathisen Skaret liker dårlig at apotekene får influensavaksinen før legekontorene. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Alle i risikogruppene får gratis influensavaksine hos fastlegen dersom de har frikort. Ellers må de ut med en femtilapp. Nå frykter paret at de ikke får inn nok vaksiner til alle i risikogruppene.

– Vi frykter jo at liv kan gå tapt, sier Mabel Mathisen Skaret.

Første høst uten resept

I høst er første gang du kan ta influensavaksine på apotek uten resept.

– Vi mener dette er trygt, og det er også utredet. Under svineinfluensa ble vaksine satt på apotekene. Så det viser at apotekene har god nok kompetanse til å sette en vaksine. Det er sjelden legen setter vaksiner uansett, sier helseminister Bent Høie (H).

I sommer sendte Helsedepartementet ut et høringsnotat om vaksine uten resept. Den norske legeforening var ikke positiv til å gå bort fra resept.

FARLIG: Fastlege Morten Skaret Mathisen mener det er farlig at apotekene får sette vaksiner uten resept fra leger. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er unødvendig med massevaksinasjon av folk utenfor risikogruppene, sier fastlege Morten Skaret Mathisen.

Nok å påstå graviditet

NRK har fått tilgang til en veileder sendt til apotekene fra Apotekforeningen. I skrivet står det hva apotekene skal sjekke for å vite at personer er i risikogruppene og har krav på vaksine.

De skal blant annet sjekke alder og resepthistorikk. Men man trenger ikke å dokumentere at man er gravid. Man trenger heller ikke noe bevis for at man bor med pasienter med svekket immunforsvar.

– Det kan være livsfarlig. Mange pasienter i risikogruppene har en sammensatt sykdomshistorie, mener Mathisen.

Apotekforeningen mener ikke de er i konkurranse med fastlegene. Og har heller ikke opplevd at helsemyndighetene har hatt innvendinger til veilederen.

INGEN KONKURRANSE: Hanne Andresen i Apotekforeningen sier apotekene ikke ønsker å konkurrere med fastlegene. Foto: Apotekforeningen

– Norge er et tillitsbasert samfunn, og apotekene velger å ha tillit til kundene sine. Den største risikogruppen som får vaksinen i apotek, er personer som er over 65 år, og det trengs ingen medisinsk kompetanse for å fastslå alder, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotekene får vaksinen før legene

Allerede før 20. september var det flere apotek som fikk inn influensavaksinen. Fastleger venter ennå på å få den inn.

– Det er ikke greit, og dette er et potensielt problem fordi det er noen som bør få vaksinen før andre. Det er fastlegene som vet hvem som bør ha influensavaksinen. Ikke et apotek som er ute etter salg, sier fastlege Morten Munkvik ved Stavanger Medisinske Senter.

KRITISK: Fastlege Morten Munkvik ved Stavanger Medisinske Senter mener legene bør få vaksinen før apotekene. Foto: Magnus Stokka

FHI opplyser at effekten av vaksinen avtar etter noen måneder.

– Derfor er det viktig å vaksinere seg tett opp mot utbruddsstart. Det er sjelden at utbruddet starter før desember, og vaksinene vil være tilgjengelig i kommunene i god tid før det, sier leder for vaksineforsyningen Knut Jønsrud.

STOLER PÅ APOTEKENE: Helseminister Bent Høie mener apotekene har god nok kompetanse til å sette vaksiner. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Helseminister Bent Høie sier det er lagt en plan for vaksinering av folk i risikogruppene.

Myndighetene har i år kjøpt inn 50 prosent flere influensavaksiner som skal gå til det offentlige.

– Dessuten må apotekene bruke de samme kriteriene for vaksinering som fastlegene, sier Høie.