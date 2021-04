Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Heller ikke i år blir det en normal 17. mai-feiring.

Regjeringen opplyste torsdag om at de nasjonale rådene og reglene også vil gjelde på nasjonaldagen.

Dermed ser det ut til at munnbind vil bli en del av festantrekket for mange. Flere klesprodusenter tilbyr derfor munnbind i tradisjonelle bunadsmønstre.

– En del av bunaden

Hos Unbranded i Oslo har spesialsydde munnbind blitt en bestselger. I Egersund melder Dalane Tidende om at den lokale bunadsprodusenten fikk så mange forespørsler at de startet produksjon. Og i Stavanger syr Rigmor Øvregaard bunadsmunnbind på løpende bånd.

– Jeg tror de unge synes det er festlig å ha et munnbind som er likt bunaden, i stedet for å gå med et blått engangsmunnbind, sier Øvregaard som er fagansvarlig ved Bunadhuset i Stavanger sentrum.

Hun tilbyr alle sine kunder som får sydd bunad et munnbind på kjøpet. Munnbindet sys av det samme stoffet som bunadsvesten er laget av.

Inga Larionova syr munnbind til Rogalandsbunad. Foto: Tuva Hilton

– Det er mange som blir glade når vi spør. Dette blir en del av antrekket, en del av bunaden, sier Øvregaard og legger til:

– Men de er ikke medisinsk godkjent, så det er mer som en gimmick.

Slik bruker du munnbind: Ekspandér faktaboks Slik tar du på deg munnbind Utfør først håndhygiene.

Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.

Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd.

Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.

Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet.

Berør munnbindet minst mulig under bruk. Etter bruk: Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene.

Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes).

Utfør håndhygiene. Kilde: FHI

Bestselger

Mari Nickoline Floden er en av gründerne bak kleskonseptet Oslo Unbranded. Noen dager før 17. mai 2020 laget de munnbind til sine egne bunader og la ut et bilde på Instagram. Da begynte bestillingene å renne inn.

Det siste året har bunadsmunnbind vært det produktet de selger mest av. På munnbindene broderer de mønstre som er spesialtilpasset hver enkelt bunad.

– Vi hadde jo aldri trodd at bunadsmunnbind skulle bli vårt bestselgende produkt. Nå lurer vi litt på hva vi skal finne på etter at pandemien er over.

– Har dere fått noen reaksjoner på at dere eksperimenterer med et så tradisjonsrikt plagg?

– Vi har jo vært litt redde for at noen skal reagere, men de fleste synes det er hyggelig at man gjør noe trist til noe litt finere. Vi håper jo at vi ikke tråkker på noen tær, selv om noen er strenge på hvordan vi bruker bunaden, sier

Ved Bunadhuset i Stavanger lager de munnbind til Rogalandsbunad i Strand-mønster. Foto: Tuva Hilton

– Har ikke noe med bunad å gjøre

Leder ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Camilla Rossing, er skeptisk til trenden.

– Munnbind er et praktisk hjelpemiddel som bør behandles som det og som ikke har noe med bunad å gjøre. En bunad er et festplagg som har høy verdi for folk og som vi hegner om. Det er to veldig forskjellige ting.

Leder i Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Camilla Rossing. Foto: IBF

Anbefaler enkle munnbind

– Jeg ville behandla munnbindet som et munnbind og ikke som en del av et høytidsplagg, rett og slett. For min del vil jeg anbefale folk å bruke enkle munnbind eller engangsmunnbind.

– Er det et brudd på bunadsreglene?

– Det finnes ikke noen regler. Vi nordmenn har etablert noen normer som vi gjerne følger, men man kan kle seg akkurat som man vil. Om man ønsker å bruke et munnbind som er litt ekstra pynta på 17. mai, så gjør nå gjerne det.

Ikke alle er enig

Mari Nickoline Floden i Oslo Unbranded sier hun forstår argumentasjonen fra bunadsekspert Rossing.

– Men hvis maskene bidrar til at folk kan finne litt glede i å ta på seg et fint munnbind for en allerede annerledes 17. mai-feiring, så må jo det være helt supert, sier Floden.

Men ikke alle ekspertene er kritiske.

Målfrid Grimstvedt, seniorkonsulent ved Jærmuseet, synes det er greit å tilpasse munnbindene til bunaden.

– Til folkedraktene man brukte før i tida var jo aldri dette en aktuell problemstilling. Men hvis de skulle ha laget munnbind så ville de jo ha laget noe som passet til drakten sin. Så jeg ser ikke noe stort problem i å lage seg et munnbind som passer til bunaden, sier hun.