Lågare bompengetakst i Ryfast

Samferdselsminister Jon Georg Dale går nå inn for at det skal kosta 112 kroner å køyre gjennom Ryfylketunnelen for vanleg personbil med bombrikke, og halv pris for elbilar. Det skriv Stavanger aftenblad. Det opp til Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune å seia ja til forslaget.