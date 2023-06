Kvinne og barn ble påkjørt

Det var en kvinne i 60-årene og et barn under 10 år som ble påkjørt i Storgata på Bryne. Kvinnen hadde et kutt i hodet og ble kjørt til SUS. Barnet hadde et kutt i leppa og noen skrubbsår. Førerkortet til bilføreren, en mann i 70 -årene, ble beslaglagt.