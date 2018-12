– Vi ønsker å starte en aksjon som skal dekke inn gapet mellom oppreisningen hun har krav på, og summen hun har fått, sier Ann Sesilie Tekfeldt som i høst ledet TV-aksjonen i Rogaland. Hun og to venninner har bestemt seg for å starte en kronerulling som skal skaffe Mona Anita Espedal penger.

I NRK Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp» kjemper Mona for rettferdighet for sine 16 søsken, og for et bedre rettsvern for barn som har blitt sviktet av barnevernet.

Ann Sesilie Tekfeldt. Foto: Kristian Risanger / NRK

– Jeg har kjempet hardt for at andre ikke skal måtte gå gjennom det samme som meg, og for at ofre skal tørre å stå frem og kjempe sin sak, sier Mona.

Dokumentaren og Monas engasjement har gått sterkt inn på Tekfeldt og venninnene hennes.

– Monas historie er så hjerteskjærende. Hun har måttet gå gjennom så altfor mye, sier Tekfeldt.

Vil dekke gapet på 835.000 kroner

Mona har lenge stått opp mot Sandnes kommune som hadde ansvaret for henne og hennes søsken, og i fjor fikk hun 725.000 kroner i oppreisning av kommunen. Men i høst slo en sakkyndig rapport fast at Mona har krav på mye mer; 1,55 millioner kroner. Et beløp Sandnes kommune ikke vil betale.

– Hun skulle fått 835.000 kroner mer, og det er dette beløpet vi nå vil prøve å gi henne. Som en moralsk oppreisning, selv om det skulle jo så klart ha vært Sandnes kommune som gav henne det, sier Tekfeldt.

Mona er svært beveget av det uventede initiativet fra venninnegjengen i Stavanger.

– Jeg er veldig rørt og glad for at disse venninnene ønsker å hjelpe, sier Mona.

Får mye støtte

Fra før av har Frida Mathilde Eriksen som er ei venninne av Mona, klart å samle inn 110.000 kroner blant annet for å dekke Monas advokatutgifter.

– Jeg hadde troen på 15.000 kroner, så det er helt sykt at det har blitt over 110.000 kroner. Det har vært mange givere også, sier Eriksen.

Frida Mathilde Eriksen. Foto: Privat

Hun forteller at Mona har satt kjempestor pris på initiativet og bidraget.

– Hun har vært veldig rørt og takket skikkelig, sier Eriksen.

Og nå starter altså kronerullingen som Tekfeldt og venninnene har satt i gang.

– Jeg har nesten ikke ord. Jeg blir faktisk helt satt ut av dette, sier Mona.

Hvis Sandnes kommune snur og øker oppreisning til 1,55 millioner kroner, vil pengene som kommer inn fra kronerullingen uansett gå til Mona.