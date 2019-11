Krister (23) er den eneste på Vestlandet som vil bli maler

– Mange tenker at maling har blitt et yrke bare for utlendinger, men det er det ikke, sier Krister Ånensen (23) mens han tapetserer en vegg på Godalen videregående skole i Stavanger.

23-åringen fra Karmøy er for tiden den eneste yrkesfageleven på Vestlandet med mål om å få seg fagbrev som maler for å jobbe på hus og bygg.

På maleverkstedet på Godalen er det plass til 15 elever, men de er bare fire i klassen. Mens de tre medelevene vil satse på industrimaling og jobb i Nordsjøen, har Ånensen sansen for oppussing, sparkling og maling.

– Hvis vi ikke får flere søkere blir dette utdanningstilbudet lagt ned, sier Ole Østbø, faglærer på Godalen videregående skole.

Ole Østbø er lærer på malerfag på Godalen videregående skole. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Kun sju videregående skoler i Norge utdanner malere og industrimalere. Bare Bodø videregående har klart å fylle opp en hel klasse.

«Polakklinja»

På toppen av dette så synes ikke utenlandske malere det er like fristende å jobbe i Norge lenger. Dette på grunn av økte lønninger i Øst-Europa og den svake norske krona. Norge er i dag helt avhengig av de utenlandske malerne.

– Konsekvensen er at om 20 år vil vi omtrent være uten arbeidere til disse fagene, sier Anita Leirvik North.

Hun jobber i Norsk Industri, og er blant annet opptatt av å rekruttere nye malere til industrien.

Leder i RMB-malerservice, Renate Tunhem, er ikke overrasket over at maleryrket er lite populært blant ungdommen. Hun kjenner til den lave statusen som malerlinjen har på videregående:

– Jeg hører jo at ungdommene selv kaller det for «polakklinja». Det synes jeg er helt sprøtt. Jeg kan ikke begripe at det har kommet dit hen at det ikke er status å være maler. Det må vi få snudd på.

Nå blir det satt i gang en sjarmoffensiv for å få flere ungdommer til å velge malerfagene, men de har en jobb å gjøre. For i kantina på Godalen videregående skole er det vanskelig å finne de som drømmer om en framtid med malerkost og tapetkniv.

– Dritkjedelig

Chris Tommy Gundersen går første året på bygg- og anleggsteknikk. Neste høst kan han søke seg inn på malerlinja, men det er helt uaktuelt.

– Jeg syns det var dritkjedelig, sier han.

Elvene Mathias André Hagen, Jimmy Helleberg og Chris Tommy Gundersen i kantina på Godalen videregående skole i Stavanger. De vil absolutt ikke bli malere. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Kameraten Jimmy Helleberg stemmer i.

– Pussing og sparkel er ikke noe for meg, sier han.

De forteller at de fleste i klassen vil bli tømmermenn.

Krister Ånensen mener hovedproblemet er at ungdom og foreldre ikke vet hva det innebærer å bli maler.

– Det er maling, sparkling, tapetsering og gulvlegging. Et perfekt yrke for dem som vil ha en variert arbeidsdag.