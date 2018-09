– Det er nesten rart at det ikke har gått galt, men vi har heldigvis fått beskjed om at ingen personer er skadd, forteller operasjonsleder i politiet, Irene Ragnhildstveit.

Det var like etter klokken 11.00 at politiet fikk melding fra et vitne om at en kranbil hadde veltet over Domkirkeplassen i Stavanger.

Kranen på lastebilen skal ha truffet en personbil, som nærmest ble knust i sammenstøtet. Bilder fra stedet viser at kranen kun var centimeter unna å treffe flere av grønnsakbodene som står plassert på torget.

– Vi jobber på stedet for å få klarlagt hvorfor dette har skjedd. Vi avhører vitner og den som har ført kranen.

Alle nødetatene er for øyeblikket på Domkirkeplassen. Det har også samlet seg en mengde publikum rundt ulykkesstedet.