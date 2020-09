Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Administrerende direktør Helle Schøyen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) opplyste på formiddagens pressekonferanse at smitten ble oppdaget sendt i går kveld. Sykehuset satte da beredskapsstab.

– Medarbeideren utviklet symptomene lørdag, og har holdt seg hjemme etter det. Alle retningslinjer er fulgt. Vedkommende var på jobb torsdag og fredag, og det jobbes nå med smittesporing for å avklare hvem som må testes.

Alle planlagte operasjoner er stoppet

Ca sju medarbeidere er definert som nærkontakter, og er satt karante og testes nå, men sykehuset arbeidere videre med å få kontroll og finne ut nøyaktig hvor mange nærkontakter vedkommende har hatt.

Vedkommende har hatt arbeidsoppgaver på intensiv- og postoperativ avdeling.

Fordi situasjonen i går kveld var så uklar med hensyn til hvor mange som har vært i nærkontakt, valgte SUS å stoppe all planlagt operasjonsaktivitet på avdelingen i dag.

Sykehuset har også omdirigert strømmen med kritisk syke øyeblikkelig-hjelp-pasienter som trenger intensivbehandling. Disse sendes til Haukeland sykehus i Bergen og Haugesund sykehus.

– Vi har også gjennomført smittevask på enhetene hvor ansatte som har vært i nærkontakt har arbeidet, sier Schøyen.

Gul beredskap

Sykehuset er nå satt i gul beredskap. Samtidig ber SUS om at pårørende ikke besøker sykehuset hvis de kan unngå det.

– Vi vurderer strengere besøkskontroll, og ber pårørende til pasienter som er innlagt om nøye å vurdere om det er nødvendig å komme på besøk de nærmeste dagene.

Direktøren oppsummerer situasjonen slik:

– Vi mener at vi har aksjonert raskt. Selv om vi ikke egentlig forventer å finne mange positive prøver, så velger vi å gå svært bredt ut. Vi mener vi begynner å få oversikt over situasjonen.

Direktøren sier videre at SUS tok kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) i går kveld, og at det er avtalt møte med utredningsgruppen der i dag kl. 11.30, for å få bistand.

Andre tilfelle på kort tid

Dette er det andre smittetilfellet ved sykehuset på kort tid. Lørdag ble en ansatt ved barne- og ungdomsavdelingen bekreftet koronasmittet.

Da ble to andre medarbeidere umiddelbart satt i karantene. Det samme skjedde med fire pasienter og pårørende. Det er foreløpig ukjent om det er blitt satt noen i karantene etter mandagens smittetilfelle.