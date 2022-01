Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Absolutt. Dersom Norge har strengere retningslinjer enn andre land kommer band til å gjennomføre turnéen uten oss, sier head promoter Martin Nielsen i Live Nation.

Selskapet er Norges største konsertarrangør. I 2022 har de booket store navn som The Cure, Guns N' Roses og Bryan Adams til Norge.

FRYKTER AVLYSNINGER: Head promoter Martin Nielsen i Live Nation mener Norge kan bli akterutseilt dersom det ikke blir innført koronapass. Foto: Live Nation

– Koronapass hadde vært et perfekt alternativ frem til vi er tilbake til normalen, mener Nielsen.

De fleste i bransjen har etterlyst koronapass i flere måneder. Både Sverige, Danmark og Tyskland har allerede tatt det i bruk.

– Flere artister har spurt hvorfor Norge har ventet så lenge.

Annerledeslandet i nord

NRK har vært i kontakt med større og mindre konsertarrangører i Norge. De aller fleste fortviler over den usikre situasjonen bransjen er i.

– Vi kan jo ende opp med å sitte alene igjen her oppe, sier daglig leder i Stageway Talent, Sigve Prestnes.

Han mener det er vanskelig for internasjonale band å legge planer.

– Det skal ikke så mange hull til i en europaturné før band velger å skrinlegge prosjekt, sier han.

Interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører får mange henvendelser fra medlemmer.

FORSTÅR BRANSJEN: Daglig leder Tone Østerdal i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Jeg forstår at arrangørene er bekymret. Vi er et annerledesland i denne sammenheng. Vi er et av de få som ikke bruker koronapass. Og vi er det eneste som har skjenkestopp. sier daglig leder Tone Østerdal.

Opp til kommunene

I dag er det opptil kommunene selv å vurdere om de vil innføre koronasertifikat på ulike arrangement og kulturarenaer. Flere kommuner har diskutert det.

– Vi avventer klarere retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Men vi har diskutert det, sier ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn (Ap).

Regjeringen skal inn mot 14. januar vurdere om smitteverntiltakene skal lempes på. Samtidig jobber Helse- og omsorgsdepartementet med en lovendring. Den åpner for en enda bredere innenlandsk bruk av koronasertifikat for å unngå strenge smitteverntiltak.

KORONAPASS: Norge har ennå ikke innført koronapass på innenlands kulturarrangement. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Statsminister Jonas Gahr Støre sa nylig til NRK at behovet for et sertifikat er der, men at regjeringen må gjøre vurderinger.

Ønsker nasjonalt pass

Konsertarrangører NRK har vært i kontakt med ønsker et nasjonalt pass.

TOM SAL: Konserthussjef Tom Erik Anfinsen i Haugesund valgte å stenge Festiviteten da restriksjonene kom i desember. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Dette ansvaret bør løftes bort fra kommunene, Mange av artistene er jo omreisende. Så et koronapass bør være nasjonalt, sier konserthussjef for Festiviteten i Haugesund, Tom Erik Anfinsen.

Da restriksjonene kom før jul stengte han ned. Dermed måtte nærmere 6000 billetter til en verdi av 2,5 millioner kroner refunderes.

– Hadde myndighetene valgt å innføre koronapass i stedet for å begrense antall folk på arrangement, kunne jeg hatt åpent, sier han.