Klokka 13.30 kommer toget til stasjonen sør på Jæren, men alt fra klokka 12.00 er arrangementet i Hå i gang. Da kan besøkende få med seg aktiviteter, få kjøpt seg en matbit og det er også flere markedstelt å besøke.

Jonas Skrettingland tror det blir folkefest på Brusand stasjon i dag. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Vi har forberedt dette besøket i lang tid, og nå er vi klar. Vår eneste bekymring er kanskje hvordan vi skal få plass til alle som vil parkere, og oppfordrer folk til å reise kollektivt, sier ordfører i Hå, Jonas Skrettingland (KrF).

Planen er å få vist fram matfylket Rogaland, lokal kultur og få vist noe av naturen som regionen har å tilby.

Lokal programleder

I en sommer der regnet har øst over Rogaland, er det i dag meldt strålende vær på Brusand.

– Vi har fulgt nøye med på værmeldinga, og at det skulle blir godt vær i dag ... ja, det er vi heldige med, sier han.

NRK Rogalands Lise Andreassen Hagir er programleder for minutt for minutt-sendinga på NRK1 som sendes klokka 15.00, og innrømmer at det blir ekstra kjekt å stoppe i hjemfylket.

Lise Andreassen Hagir er programleder for Sommertogets dagsendinger denne uka. Foto: Marit Hommedal / NRK

– Jeg skal hoppe av toget på Brusand og snakke med dem som tar imot oss der. Og det er jo alltid litt spennende å se hva som venter oss på de ulike stedene. Stasjon etter stasjon, uansett hvor få folk som bor der, er det stappfullt av folk som tar imot oss på perrongen.

– Det er til å både bli rørt og takknemlig av, sier hun.

I morgen har også sommertoget korte stopp i Egersund og Moi.

Gleder seg til jærlandskapet

I kveld sendes Sommeråpent fra Brusand. Sendinga starter 20.05, og kveldens programledere ser fram til stunden i Rogaland.

– Jeg har aldri vært i fylket før, så dette blir veldig spennende. Jeg er også veldig glad for å få se havet. Og så har vi hørt rykter om at veldig mange skal komme, så vi er veldig spente, sier programleder Hilde Yvonne Smelror.

Foto: Thomas Hellum / NRK

Medprogramleder Ole Rolfsrud ser spesielt fram til å få med seg havet.

– Ja, jeg gleder meg. Jeg ser veldig fram til å kjøre tog over det steinete jærlandskapet der bønder i århundrer har brukt hendene sine til å bygge steingårder og bryte mark, sier programleder Ole Rolfsrud.

Tema: Reven som forsvant

For ett år siden kjøpte Silje Matnisdal reven Ayla, som hun har trent opp til å bli en god turvenn. Reven døde i sommer. Foto: Privat

Og på sendinga i kveld er det invitert flere gjester med tilknytning til Jæren – og spesielt Brusand. To av dem er Silje Elin Matningsdal og redaksjonssjef i Jærbladet, Øyvind Sandsmark. De skal snakke om en av Jærens store kjendiser; Ayla the fox, reven som gikk bort i sommer.

– Ayla hadde postadresse Brusand og har definitivt satt bygda på kartet. Nå kommer det bok til høsten om Ayla, og vi laget en nyhetssak på det denne uka. Og boka blir tema i sendingen.

Og Sandsmark ser fram til å være med på en av de store tilstelningene på Jæren denne sommeren.

– Jeg gleder meg til dette. Det er et stort arrangement som mange snakker om, sier han.

