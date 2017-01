Kan bli dømt for voldtekt – uansett om det var frivillig eller ei

Saken i Haugaland tingrett er første gang noen kan bli dømt under den nye voldtektsparagrafen, der all seksuell handling blir definert som voldtekt hvis den ene parten er under 14 år.

Erik Lea er forsvarer for den ene av de tre syriske brødrene som står tiltalt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente. Han er kritisk til lovendringen.

Erik Lea er forsvarer for den ene av de tre syriske brødrene. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Før oktober 2015 ville min klient vært en gutt på 19 år som hadde seksuell omgang med ei jente som er under 14 år. Dette skjer hele tiden, men etter lovendringen blir dette kalt voldtekt, sier Lea til NRK.

De tre brødrene har sittet sju måneder i varetekt.

– Min klient oppfatter dette som en utrolig belastning. Brødrene sitter også i ulike fengsler - en tilleggsbelastning, sier Lea.

Kjente de alderen?

Det sentrale spørsmålet i rettssaken i Haugesund er derfor ikke hvorvidt handlingen var frivillig eller ikke, men hvorvidt de tre tiltalte visste hvor gammel jenta var da samleiene fant sted.

Brødrene forklarte i retten torsdag at den ene jenta flere ganger fortalte at hun var 18 år.

– Hun røykte og drakk alkohol. Det var ingen grunn til å tro at hun løy på alderen, forklarte alle de tre tiltalte, ifølge Haugesunds Avis.

Ingen av de tiltalte hevder å ha hørt jenta si at hun bare var 13 år gammel. De to yngste brødrene hevdet også at det var jentene som tok initiativ til de seksuelle handlingene.

Tre syrere står tiltalt for voldtekt i Haugaland tingrett. Fra venstre aktor Marte Lysaker Engesli, forsvarerne Erik Lea, Sverre Hetland og Trond Hjelde. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Mener det var frivillig

Det var i mai i fjor det skjedde. Ifølge den yngste brødrene ville han vise soverommet sitt til jenta. Der skal hun ha kledd av seg og tatt initiativ til samleie, skriver Haugesunds Avis.

Etter hvert kom også en annen jente inn med den andre broren. De to befølte og kysset bare hverandre, ifølge tiltaltes forklaring, men etter litt tok den første jenta med seg den andre broren ut på badet hvor hun hadde samleie med ham også.

– 14-åring kan ikke samtykke

– Vi ser alvorlig på saken fordi det er snakk om seksuell omgang med et barn som er under 14 år, og det er definert som voldtekt i straffeloven, sier aktor Marte Engesli Lysaker til NRK.

– For et barn under 14 år kan ikke samtykke den type omgang.

Den eldste broren hadde vært på byen og kom ikke hjem før i 04-tiden. Der fant han broren og ei av jentene i sin seng, men kan ikke huske å ha vært i kontakt med noen av jentene, ifølge Haugesunds Avis.

– Vi har DNA-funn som gjør oss sikre på at også tredje mann har hatt seksuell omgang med dette barnet, sier Lysaker.