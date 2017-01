Ifølge den nye voldtektsparagrafen er nemlig all samleie med barn under 14 år voldtekt, uansett om handlingen er frivillig.

Det sentrale spørsmålet i rettssaken i Haugaland tingrett var dermed om brødrene visste at jenta bare var 13 år da samleiene fant sted i brødrenes leilighet i Haugesund i mai i fjor. Retten legger i dommen til grunn at handlingen var frivillig fra jentas side.

Ifølge dommen ble jenta flere ganger spurt om sin alder av de syriske brødrene, hvorpå hun løy og sa hun var 18 år gammel. I sine forklaringer har brødrene også uttrykt at jenta virket eldre siden hun både røykte og drakk alkohol.

Burde hatt mistanke

Retten har imidlertid kommet fram til at brødrene ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet. Brødrene burde med andre ord hatt mistanke om at jenta var mye yngre enn hun utga seg for å være, og derfor undersøkt hennes alder nærmere.

Loven er streng på dette området, og retten konkluderer med at det er ikke tilstrekkelig å stole på hva jenta selv har sagt om sin alder.

De tre syriske brødrene dømmes til fengsel i fire år og tre måneder og må betale 100.000 kroner hver i erstatning til jenta.

– Han ble lurt av jenta

Erik Lea er forsvarer for den ene av de tre syriske brødrene.

Erik Lea er forsvarer for den ene broren og er svært misfornøyd med dommen.

– Han trodde jenta var 18 år – som hun selv utga seg for å være. Videre sier retten at hun fremstår som hun er 18 år – det sier også dem som kjenner henne. Hvordan i all verden skulle gutten på 20 år ha avslørt denne løgnen? Det er jo han som er lurt, ikke henne, sier advokaten til NRK, som vil anbefale sin klient å anke dommen.

Trond Hjelde er forsvarer for den andre broren.

– Dommen blir anket til lagmannsretten. Bakgrunnen er det vi mener er feil bevisbedømmelse med tanke på de fornærmedes alder, sier han.

To av brødrene dømmes også til å betale en annen 13 år gammel jente henholdsvis 20.000 og 30.000 i erstatning for å ha befølt og kysset henne. De to jentene var venninner og var begge til stede i leiligheten til brødrene, men bare den ene hadde samleie med de tre.

Ble invitert til leiligheten

Det var i mai i fjor det skjedde. Jentene ble invitert opp til leiligheten av to av brødrene. Etter hvert fant det sted «gjensidig flørting» mellom jentene og de to brødrene, noe som endte opp med at de to brødrene hadde samleie med den ene jenta etter tur.

Den eldste broren hadde vært på byen og kom ikke hjem før i 04-tiden. Han var kraftig bruset da han fant jenta i senga. Retten slår fast at de to hadde seksuell omgang, men den eldste broren hevder han ikke husker dette.