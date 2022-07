En kafé med utsikt til den populære turistattraksjonen Helleren.

Museumsbutikk, toaletter og en dokumentarfilm.

Det er nok til å åpne dørene i sommer, mener museumsledelsen.

June Stuen er direktør ved Dalane Folkemuseum, som eier og driver det nye Vitenmuseet. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi gjør det fordi det er så mange turister som kommer til Helleren. I fjor var det 35.000 som oppsøkte dette kulturminnet. Da ville det være synd, når vi har kafé og toaletter, at folk ikke skulle kunne komme inn i sommer, sier direktør June Stuen i Dalane Folkemuseum, som eier og driver det nye kulturbygget.

Helleren i Dalane Ekspandér faktaboks Kulturminne i Jøssingfjord i Sokndal kommune i Rogaland. Underlagt Dalane Folkemuseum.

På Helleren finnes arkeologiske spor etter bosetning siden steinalderen.

Kulturminnet befinner seg under en heller som er dannet av et utstikkende fjell lengst inne ved Jøssingfjorden. Med sine 60 meter i lengde er dette en av de største av sitt slag i Norge.

Det har stått flere hus under denne helleren, men i dag er det kun to trehus som står igjen.

De to husene står uten taktekke fordi de er beskyttet av Helleren.

Bygningene skriver seg fra 1800-tallet, men deler av bygningene kan være adskillig eldre. Sannsynligvis har det vært fast bosetning under Helleren fra 1500-tallet. Kilde: Wikipedia

For Vitenmuseet til 118 millioner kroner er fortsatt en byggeplass. Et skjelett uten særlig innhold.

Planen er at Dalane-regionens største kulturbygg noensinne skal fortelle om den rike geologien, om bergverksindustrien og den dramatiske krigshistorien i området. Utstillinger er planlagt til minste detalj, men pengene mangler.

Jøssing Ekspandér faktaboks Jøssing var et navn på antinazistiske nordmenn under andre verdenskrig.

Navnet kommer av Altmark-saken i Jøssingfjorden i Sokndal Kommune den 16. februar 1940.

Betegnelsen ble opprinnelig brukt som et skjellsord av Nasjonal Samling-avisen Fritt Folk, men fremstøtet slo fullstendig feil; ordet ble raskt tatt i bruk av folk flest som en hedersbetegnelse.

Faktisk gjorde -ing-formen at betegnelsen jøssing egnet seg godt som motstykke til quisling, som i Norge ble benyttet om norske kollaboratører med fienden. Kilde: Wikipedia

Museet er plassert innerst i Jøssingfjorden i Sokndal, lengst sør i Rogaland. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Se hva Oslo får

Bygget ble først forsinket på grunn av forurensning i grunnen, og nå er det skyhøye priser på strøm og byggevarer på grunn av krig og energikrise.

– Det mangler rundt 16 millioner kroner. Men hvis man ser hva som brukes på kulturbygg i Oslo, så er det jo småpenger, sier Stuen.

Staten har gitt milliarder til kulturbygg i hovedstaden de siste årene.

Nylig åpnet nytt nasjonalmuseum til 6,15 milliarder kroner. Det nye vikingtidsmuseet i Oslo er anslått å koste 3,1 milliarder kroner.

Så langt har museet i Sokndal – med sine drøyt 2000 kvadratmeter – fått 40 millioner kroner fra staten.

– Jeg tenker at det er viktig å ha kultur i hele landet. Ikke bare i Oslo. Staten har allerede satset på oss, og nå trenger vi hjelp til å ferdigstille utstillingen, slik at publikum får det de fortjener.

Vitenmuseet søker også hjelp fra private sponsorer. Sokndal kommune har dessuten stilt garanti for et lån på 30 millioner i prosjektet, og de fire kommunene i Dalane-regionen har bevilget årlige driftsmidler til nedbetaling av lånet.

Regjeringen kan ikke love penger

Søknaden om ekstrabevilgning er sendt til regjeringen.

Politisk rådgiver i Kulturdepartementet, Oda Malmin (Ap). Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

– Det er ingen tvil om at Vitenmuseet er et spennende prosjekt. Det er for tidlig å si noe om det kommende budsjettet nå. Forslaget til statsbudsjett for 2023 er klart i oktober, sier politisk rådgiver Oda Malmin (Ap) i Kulturdepartementet.

– Også Arkeologisk museum i Stavanger har ventet i årevis på penger til et planlagt tilbygg der teginger og prosjekt er klart. Ser vi nå en tendens til at staten tar mindre ansvar for kulturlivet utenfor Oslo?

– Tvert imot. Regjeringen ønsker å satse på et godt kulturtilbud for folk i hele landet, uansett lommebok og bakgrunn, og det vil komme tydelig fram i våre prioriteringer framover. Det er viktig å huske på at det ofte tar lang tid fra et prosjekt settes i gang til det får støtte fra Stortinget. I tillegg står vi i en ekstraordinær situasjon med høy prisvekst og krig i Ukraina, det påvirker også norsk økonomi.

Prosjektleder Bess Grastveit viser fram et uferdig museum. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Kanskje kommer kongen

Når NRK er på besøk to dager før åpningen, blir det boret og sveiset i tomme utstillingsrom.

De smale gangene i grå betong er ikke tilfeldig valgt.

– Det er som en gruvesti. Som om du går i stollene, de skrånende gruvegangene, sier en stolt prosjektleder Bess Grastveit.

Prosjektleder Bess Grastveit har jobbet med Vitenmuseet i femten år og er stolt av resultatet. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Selv om utstillingene ennå mangler, kan publikum få omvisning i arkitekturen, og de kan se en ny dokumentarfilm i auditoriet. «Jakten på Altmark» handler om den tyske fangebåten Altmark, som ble bordet av britene i Jøssingfjorden i februar 1940.

– Historien vi forteller er så unik og av nasjonal betydning. Dette er så stort at vi må ha kongelig besøk når vi åpner for alvor, sier Grastveit.

Når og hvis pengene kommer, regner museet med en byggeperiode på ni måneder før utstillingene kan åpne.