– Det er med stolthet jeg erklærer Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for åpnet. Til lykke med dagen og wow!

Slik avsluttet Dronning Sonja sin tale under åpningsseremonien av Nasjonalmuseet før hun fullførte det ærefulle oppdraget med å klippe snoren.

– I dag får vi alle et nytt hus, og kunsten et nytt hjem, sa dronningen.

Nasjonalmuseet ligger mellom Oslo rådhus og Aker brygge. Bygget er hele 55 000 kvadratmeter stort. Foto: Iwan Baan / Iwan Baan

I tillegg til dronningen var både kongen og statsministeren til stede da det nye Nasjonalmuseet til 6,15 milliarder kroner offisielt åpnet i dag.

Kong Harald ankom Nasjonalmuseets åpningsseremoni på krykker. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Dette er en merkedag i vår nasjons historie, sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin tale.

I tillegg valgte han å donere et stykke norsk design han mente var så viktig at det hører hjemme på museet.

Nemlig hans egen gamle utskiftbare skitupp i plast.

– Hva gir man et museum som har alt, spurte Støre før han dro opp den oransje skituppen, til stor latter fra publikum.

Statsminister Jonas Gahr Støre donerte en skitupp i plast til Nasjonalmuseet. Et stykke norsk design han holder høyt. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Det er til og med rester av gammel skismøring på den, fortalte Støre.

Hele Norges kunstsamling

– Dette museet er bygget for å vare i mange hundre år, sa museumsdirektør Karin Hindsbo da hun talte under åpningsseremonien.

– Det er hele Norges kunstsamling. Den tilhører oss som lever i dag, og generasjonene som kommer etter oss.

Karin Hindsbo er direktør for Nasjonalmuseet. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Hele 9 norske kulturministere har kommet og gått i prosessen frem mot de nye museet.

Flere av dem var til stede på åpningen, blant annet Abid Raja, som forsvarte byggets høye prislapp da han ble intervjuet av NRK.

– Er det en ting vi har mye av i Norge, så er det penger, sa Raja.

Kulturminister Anette Trettebergstuen mener at bygget ikke er laget for en spesiell elite, til tross for beliggenheten og prislappen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

– Dette er ikke et eliteprosjekt, det er folkets, sa kulturminister Anette Trettebergstuen.

Arkitekttrøbbel

I løpet av byggeprosessen har arkitekten, Klaus Schuwerk, flere ganger kritisert både Statsbygg og Nasjonalmuseet.

Hovedarkitekten bak Nasjonalmuseet er tyske Klaus Schuwerk. Foto: Geir Olsen / NTB

Det et blant annet skiltene på fasaden, og skjermene i foajeen, som har vært årsaken bak krangelen.

MISFORNØYD: Arkitekten bak Nasjonalmuseet, Klaus Schuwerk, liker ikke logoen på Nasjonalmuseets fasade. Han ønsket heller en diskret bronseskrift over inngangen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Løsningen ble til slutt at Nasjonalmuseet, etter oppfordring fra den tyske arkitekten, laget en liste på nettsiden sin over alle delene av bygget som Schuwerk ikke vil ha på sin kappe.

– Vi må ikke glemme at museet har blitt så fint som det er fordi vi har en såpass engasjert arkitekt, sier direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo.

Karin Hindsbo er direktør for Nasjonalmuseet. Foto: Beate Oma Dahle / Beate Oma Dahle

For en måneds tid siden sa Schuwerk at til NRK at museet behandler han som en fiende.

Likevel var arkitekten til stede på åpningen.

– Et øye gråter, det andre gleder seg, sa Schuwerk til NRK dagen før åpningen.