Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vikingtidsmuseet på Bygdøy med 700 millioner kroner. Men det blir en nedskalert versjon av de opprinnelige planene.

Totalkostnaden er nå anslått å ende på 3,1 milliarder kroner.

– Jeg er glad for at byggingen nå kan komme i gang uten mer forsinkelser, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Han sier likevel at tilskuddet kommer med blandede følelser, ettersom regjeringen har valgt å gå for et kompromiss.

Økningen på 700 millioner kroner kommer bare en drøy måned etter Vikingtidsmuseet fikk beskjed om at de måtte kutte i budsjettet med én milliard.

Håkon Glørstad reagerer med blandede følelser, ettersom regjeringen har valgt å gå inn for et redusert museumsprosjekt. Foto: Petter Sommer

Men nå har regjeringen altså snudd.

– Vi har nå gjort en totalvurdering der alternativet ville vært å rykke tilbake til start og starte prosjektet på nytt. Da ville vi tapt både verdifull tid og ressursene som allerede er lagt inn i planene.

Slik forklarer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at regjeringen i dag velger å øke midlene til museet.

Vikinggjenstander reddet

Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy hadde opprinnelig en kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. Men tidligere i år ble det klart at budsjettet allerede var sprengt med en hel milliard - før byggestart.

Nylig la Statsbygg fram en rapport som presenterte fire forskjellige alternativer for museumsplanene. I et notat utarbeidet for Kunnskapsdepartementet kom det også fram at et milliardkutt ville sette vikinggjenstandene i fare.

Museumsdirektør Glørstad vil fortsette å jobbe for at det nye Vikingtidsmuseet får fullfinansiering. Foto: Christian Ziegler / NRK

Samtidig som museet nå får 700 millioner i tilskudd, ligger løsningen regjeringen nå går for 300 millioner kroner millioner kroner under prosjektet man opprinnelig hadde.

Men vikinggjenstandene er reddet.

– Samlingen vil bli godt tatt vare på og det er vår førsteprioritet, men kuttene vil spesielt ramme de som bruker museet ofte, sier Glørstad.

Må kutte i tilbud til barn og unge

Blant annet skulle museet levere et godt undervisningsopplegg for barn og unge. I de opprinnelige planene var det lagt inn egne spesialrom tilpasset skoleklasser.

– De funksjonene blir ikke med i det kuttet som er tatt nå, sier Glørstad.

Han legger til at det også er knyttet usikkerheter til kvaliteten og drift av museet fordi flere kontorfasiliteter ikke vil finansieres.

For en drøy måned siden ba forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om at Vikingtidsmuseet holdt seg innenfor den opprinnelige kostnadsrammen på 2,1 milliarder kroner. Nå foreslår regjeringen en totalt kostnadsramme på 3,1 milliarder. Foto: Heiko Junge / NTB

Borten Moe utelukker ikke at det kan komme økte midler senere.

– Hvis jeg hadde vært Glørstad i dag, så hadde jeg gitt meg selv dagen i dag til å reflektere at jeg har fått inn til 3,1 milliarder kroner for å utvikle Vikingtidsmuseet, sier Borten Moe og legger til:

– Jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli et fantastisk tilbud for Norge, for turistene og en god opplevelse for skole og lokalbefolkning.

– En gledens dag

Det er Statsbygg som er ansvarlig for prosjektet. Administrerende direktør Harald Nikolaisen sier han er veldig glad for tilskuddet.

Det har ikke påløpt større kostnader som følge av forsinkelser i arbeidet med Vikingtidsmuseet, opplyser administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. Foto: Trond Isaksen

– Dette er definitivt en gledens dag. Nå unngår vi en unødvendig stopp i arbeidet.

Han understreker at det så langt ikke har påløpt større kostnader som følge av forsinkelser.

Byggingen er planlagt å starte i høst, og det nye Vikingtidsmuseet skal stå ferdig i 2026.

Museumsdirektør Glørstad sier han vil fortsette å jobbe for at museet får økte midler.

– Vi er et stykke unna det museet Norge og verden fortjener.