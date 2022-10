– Det er så mye mer en fotball vet du, det er så mye mer, sier en gråtkvalt John Arne Riise etter at kvalifiseringsplassen var sikret.

For på mest mulig dramatisk vis så sikret Avaldsnes seg muligheten til å spille i Toppserien neste sesong.

– Det er synd det er søndag, for hvis ikke hadde jeg dratt rett på fylla, sier Riise.

Dermed har Avaldsnes reddet plassen, for nå.

Riise og Avaldsnes fikk en marerittstart allerede etter ett minutt tok bortelaget ledelsen. Ragne Svastuen slo et godt slått frispark inn i feltet. Der var Synne Masdal sterkest og stanget Røa i ledelsen.

Bortelaget fortsatte å skape trøbbel for Avaldsnes på dødball, og etter drøye kvarteret headet Anya De Courcy i stolpen.

Avaldsnes skapte flere sjanser, og drøye kvarteret før slutt lyktes det for hjemmelaget. Viktoria Sørensen hadde knapt entret banen da hun utnyttet en feil i Røas forsvar og satte inn utlikningen.

Riise manet laget sitt fremover i jakten på et seiersmål, og på overtid dukket Sørensen opp igjen og sendte Avaldsnes foran, til elleville jubelscener på trenerbenken.

Kan bli andre nedrykk på rad

John Arne Riise sa i et TV2-intervju for to år siden at han i løpet av maks sju sesonger skulle være trener på det øverste nivået i England.

Men etter to sesonger som trener er fasiten to nedrykk på rad.

I fjor trente den tidligere Monaco, Liverpool og Roma-proffen Flint Tønsberg. Etter en god start på sesongen der, så raknet det fullstendig siste halvdel av sesongen for bruntrøyene, som endte med å rykke ned.

Før dagens skjebnekamp var daglig leder i Avaldsnes veldig spent.

– Vi har hatt sommerfugler i magen i ei uke, sa daglig leder i Avaldsnes, Norvald Kaldheim, til NRK fredag.

– Hvordan går det med John Arne Riise?

– Det går helt fint. Han har nok vært med på større kamper, så dette tar han med ro. Men han kjenner jo også på det som trener, så det skulle bare mangle, sa Kaldheim.

FØR KAMP: Avaldsnes-trener John Arne Riise før kampen mot Røa søndag. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Stolt historie

Etter to sesonger på nest øverste nivå, så rykket Avaldsnes opp til Toppserien i 2012. Med en lokal investor som investerte stort i laget overrasket laget stort og ble nummer fire i sin første sesong på øverste nivå.

I tillegg tok de seg til en cupfinale det året.

Klubben bet seg fast i toppen og tok sin første medalje i 2015. Året etter spilte laget seg til Mesterligaen, og hadde besøk av Lyon med Ada Hegerberg i spiss, på Karmøy.

Høydepunktet kom imidlertid i 2017, da Avaldsnes slo Vålerenga i cupfinalen og vant sitt første trofe.

Men nå er eventyret over. 10 år på øverste nivå er historie.