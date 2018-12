Joakim (24) slurvet med kondombruk og fikk hiv

– Frykten for å bli avvist av eventuelle partnere, venner eller familie gjør at mange er redde for å være åpne, sier Joakim Tanum.

Han er én av rundt 6300 som lever med sykdommen her til lands. De fleste av disse er menn som har sex med menn.

– Jeg ønsker å bli kvitt tabuet rundt hiv. Jeg tror at selvstigmatisering gjør at mennesker ikke kommer ut med sin hivstatus, sier Tanum.

Fikk hiv som 21-åring

Første desember markeres verdens aidsdag. Sykdommen er på verdensbasis den som tar flest liv blant unge voksne mennesker

Selv hadde Tanum knapt ofret hiv en tanke før han fikk vite at han var blitt smittet av viruset i en alder av 21 år. Det kom likevel ikke som noe stort sjokk, forteller han.

– Jeg levde et utsvevende liv, og som homofil var jeg klar over at jeg var i risikogruppen. Likevel føltes det så fjernt. Å få den beskjeden ble absolutt en «wake up call».

Hvordan, når og hvem som smittet han, vet han ikke. Å holde hivdiagnosen hemmelig ville for Tanum vært en større byrde enn det å være åpen.

– Det ble min måte å bearbeide det på. Jeg har fått inntrykk av at veldig mange med hiv sliter psykisk, og jeg vil derfor være en stemme for dem som lever i skjul.

30 prosent færre hivsmittede

I Norge har antallet hivsmittede gått betydelig ned. Folkehelseinstituttets tall viser at det i 2017 ble meldt om 213 nye hivsmittede, noe som er en nedgang på nærmere 30 prosent fra 2008.

– Dette skyldes den forebyggende hiv-medisinen PREP som ble innført i 2016. Jeg tror tallene vi får for 2018 vil være en halvering fra i fjor, og at vi endelig ser starten på slutten av epidemien, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Hiv Norge.

Til tross for at hivbehandlingen har blitt mye bedre, har det ikke skjedd en tilsvarende utvikling når det gjelder åpenhet, kunnskap og holdninger rundt sykdommen, mener Tanum.

– Jeg har opplevd flere ganger at helsepersonell setter i gang smitteverntiltak når jeg er på legebesøk. De behandler meg annerledes, men selv føler jeg meg friskere enn noensinne.

24-åringen, som nå studerer til å bli frisør i Oslo, håper at hans åpenhet kan bidra til at flere hivpositive står frem med sin historie.