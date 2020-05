Jacob (92) og Laila (90) overlevde koronasykdommen sammen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en forferdelig sykdom. Jeg hadde følelsen av at nå kan jeg dø når som helst, sier Jacob Martin Viestad.

92-åringen er glad for å være tilbake i godstolen hjemme i leiligheten i Haugesund. Mars og april var tøffe måneder for ham og kona.

Natt til 22. mars blir Laila Anny Viestad hentet av ambulansen. Hun har falt på badet og Jacob er livredd.

– Da trodde jeg at jeg hadde mistet henne, sier han.

Nå ser de frem til å feire 72-års bryllupsdag til uken.

SAMMEN: På sykehuset kunne de ikke få besøk. Jacob Martin er glad de hadde hverandre. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Begge blir syke

Et par dager etter at kona ble lagt inn på sykehus, begynner Jacob Martin å kjenne at kroppen ikke responderer som den skal. 92-åringen liker ikke å sitte i ro.

Han ringer datteren, Hilde Viestad. Når han forteller at han ligger på sofaen, vet hun at det ikke står til som det bør.

30. mars blir også han lagt inn på Haugesund sjukehus.

Begge er syke, men nå er de i alle fall på samme sted.

– Det var herlig å se henne igjen. Hun smilte og var glad, sier Jacob Martin.

Dagene på sykehuset er lange, men 92-åringen er sterk nok til å bruke rullatoren. Tenker at det er viktig å bevege på seg.

– I lengden ble det litt kjedelig å bare se på veggen, Men jeg hadde henne. Og det er jo noe, sier han og ser på kona.

Jakob Martin har en lungesykdom, og på sykehuset hoster han blod. Både han og kona får pustehjelp, men helsen til Laila Anny er så svekket at legene frykter hun ikke vil klare det.

Ti over 90 har blitt friske

Samtidig som ekteparet er på sykehus, sitter datteren Hilde hjemme i isolasjon.

– Det var den verste perioden i livet mitt. Å være hjemme i isolasjon og høre at mamma har blitt hentet på natten, og jeg ikke kunne være der for dem. Jeg følte jeg mistet fotfestet, sier Hilde Viestad.

Men Laila Anny gir seg ikke. 4. april blir 90-åringen skrevet ut fra sykehuset og flytter inn på koronaavdelingen på Udland omsorgssenter.

HJERTER: Hilde Viestad henger opp hjerter med fine meldinger til foreldrene når de er innlagt på Udland omsorgssenter. Foto: Anita Viestad

To dager senere kommer Jacob Martin.

De to er to av ti pasienter over 90 år i Norge som til nå har blitt skrevet ut av sykehus etter å ha blitt friske av koronasykdom, viser tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister.

Hopper over gjerdet

Ekteparet får ikke ha besøk på sykehuset eller på omsorgssenteret.

Men en dag ser de datteren sin gjennom vinduet. Da har de ikke sett henne på en måned.

– Hun hoppet over gjerdet og klistret hjerter på vinduene. Der stod det at hun var glad i oss og at vi måtte ta det rolig, så kom vi nok hjem igjen. Og her er vi, sier Jacob Martin.

For Hilde kjennes det godt å se at de to er sammen.

GJENSYN: 9. april får Hilde Viestad endelig se foreldrene igjen. Men det må skje på avstand gjennom vinduet. Foto: Hilde Viestad

Sykdommen slipper ikke helt

27. april får Jacob Martin endelig komme hjem til leiligheten igjen. Helt siden han ble syk har han tenkt at det kom til å gå bra. Men han har bekymret seg for Laila Anny.

– Det var viktig å få henne med meg hjem. Jeg kunne ikke bli alene. Det tillot jeg ikke. Ikke tale om. Men det så stygt ut en stund, sier han.

Tre dager senere kommer også kona hjem.

Sykdommen kjennes i kroppene ennå. Men nå tenker de mest på at de snart har bryllupsdag. Bildet av det unge, smilende paret på veggen i gangen er snart 72 år gammelt.

– Hehe, det blir nok ikke store feiringa. Det får Hilde ta seg av. Hun fikser alltid opp, smiler Jacob Martin.