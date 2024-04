Ivan (3) våknet aldri fra narkosen

– Foreldrene er fortsatt i sjokk. De er fortvilet over at de ikke kunne og kan gjøre noe for gutten lenger. Nå er han borte, sier familiens bistandsadvokat Anne Kroken.

Ivan (3) skulle til en planlagt tannbehandling ved Stavanger universitetssjukehus forrige tirsdag. Han våknet aldri fra narkosen.

Familien bor i Egersund, men kommer opprinnelig fra Syria.

Etter dødsfallet har Statsforvalteren i Rogaland opprettet tilsyn og politiet etterforsker saken.

I dag har faren til gutten vært i avhør med politiet. Avhørene vil sluttføres neste uke.

Anne Kroken er bistandsadvokat for den etterlatte familien. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal/NRK

– Det er tungt, men samtidig er han opptatt av å fortelle og veldig opptatt av at det må finnes ut av dette for å unngå at slikt skjer igjen. Han mener det er viktig med en grundig gjennomgang, sier Kroken.

Bistandsadvokaten forteller om en familie i dyp sorg, som enda har mange ubesvarte spørsmål om hvordan dette kunne skje.

Hadde en underliggende sykdom

Gutten hadde en underliggende sykdom som gir utfordringer med hjertefunksjonen.

– Da er det slik vi forstår nødvendig å ta særskilte forholdsregler til bruk av narkose, sier Kroken.

Ivan (3) døde under narkose ved Stavanger Universitetssjukehus. Familien setter pris på at saken etterforskes grundig. Foto: Privat

Hun har tidligere fortalt at foreldrene mener kommunikasjonen med sykehuset sviktet.

Det forsterker familiens uro at de ikke følte at de fikk fortelle og forsikre seg godt nok om at de involverte under denne behandlingen visste om sykdommen til gutten, sier hun.

– Vil legge til rette for at alle forhold blir belyst

Nå venter familien på obduksjonsrapporten og svarene den kan gi om selve dødsårsaken.

Kroken legger til at familien setter stor pris på at statsforvalteren og politiet undersøker saken på en grundig og god møte.

Klinikksjef på SUS, Geir Lende, skrev på mandag følgende i en kommentar til NRK:

Klinikksjef på SUS, Geir Lende. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Familien har opplevd det verst tenkelige foreldre kan oppleve. Vi forstår veldig godt at de har mange spørsmål rundt det som har skjedd.

Lende sier sykehuset vil legge til rette for at alle forhold blir belyst når saken nå blir etterforsket av politiet og det blir gjort tilsyn av Statsforvalteren.

Utover dette vil ikke SUS si mer om saken nå.