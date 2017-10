Stavanger sentrum er gjort om til et filmsett, og de første utendørsscenene til «Lykkeland» tas nå opp i skikkelig vestlandsvær.

– Det er akkurat dette været vi har drømt om. Det er bare fint med ruskevær i Stavanger, sier regissør Petter Næss til NRK.

Handlingen i dramaserien spinner rundt fire unge mennesker som kastes inn i en virvelvind av endringer når tidenes oljefunn blir gjort på norsk sokkel.

– Det var mange ting som ble satt på prøve på slutten av 60-tallet. Stavanger var på vei ned, for fisket var over og det var svart hav. Men så kom oljen, og utsikten til rikdom. Hvordan menneskene håndterte det, både politisk og emosjonelt, skal komme tydelig frem i serien, sier Næss.

Lokale og kjente skuespillere

Tre av de fire hovedrollene spilles av skuespillertalentene Anne Regine Ellingsæter (21), Amund Harboe (20) og Malene Wadel (19) fra Stavanger.

– Jeg synes det er utrolig kjekt å være med på dette, sier Ellingsæter.

Den fjerde hovedrollen spilles av den britiske skuespilleren Bart Edwards (28). Men også kjente norske skuespillere som Vegard Hoel, Pia Tjelta og Per Kjerstad er med.

– Det er en helt sykt interessant historie som jeg tror det er mange som ikke vet så mye om. Den rommer så utrolig mye, sier Tjelta.

Storsatsing

En del av innendørsscenene til dramaserien er allerede tatt opp i Oslo, men i hele oktober skal det filmes i Stavanger. Senere skal det spilles inn en scene fra Haugesund, oljeplattformscener i Hordaland, og noen dykkerscener i utlandet.

Til sammen har storsatsingen «Lykkeland» et budsjett på like over 96 millioner kroner. Manuset er skrevet av Mette M. Bølstad, som også skrev «Nobel», «Halvbroren» og «Kampen om tungtvannet».

Dramaserien, som tidligst vises på NRK høsten 2018, skal bestå av totalt åtte episoder.