– Den siste strømregningen var på 48 900 kroner. Det var ganske mye mer enn vi hadde fryktet.

Det sier Janken Nordbøe. Hun er daglig leder for Jokerbutikken på Vassøy. Strømregningen til butikken ble nesten 40 000 kroner høyere enn fjorårets september-regning.

– Jeg ble rett og slett forbanna. Det går ikke an, sier Nordbøe.

Månedens strømregning på 48 900 kroner Foto: Odin Omland / NRK

Facebook-innlegg vekket reaksjoner

Fredag la regjeringen fram en ordning om strømstøtte til næringslivet, men flere bedrifter faller utenfor, blant dem er Joker Vassøy.

Janken Nordbøe prøver å spare strøm der det er mulig i butikken. Torsdag opprettet hun et innlegg på Facebook for å forklare situasjonen og usikkerheten ved å drive butikk framover.

Det fikk kundene til å reagere.

Ingrid Marie Kalfoss Olsen bor på Vassøy. Hun er fast kunde hos den lokale Jokerbutikken. Foto: Odin Omland / NRK

– Forsvinner butikken, går samfunnet i oppløsning, sier kunde Ingrid Marie Kalfoss Olsen.

Hun foreslo derfor å opprette en innsamlingsaksjon på Spleis for å dekke strømregningen. Dette engasjerte lokalbefolkningen.

– Under 48 timer fra vi startet spleisen var vi nærmere 50 000 kroner.

– Jeg er målløs

Nå har innbyggerne på Vassøy og andre samlet inn nok penger til å dekke strømregningen for denne måneden.

– Hva skal jeg si? Jeg er målløs. Det er jo ikke sånn det skal være, men samtidig er det helt fantastisk å bli løftet fram og slått ring om. Det føles veldig godt, sier en smørblid daglig leder.

Ingrid Marie Kalfoss Olsen peker på at Jokerbutikken er viktig for lokalbefolkningen.

– Det handler om at det nå er vår tur til å gi noe tilbake til butikken. Vi trenger butikken, men den trenger også oss, sier hun.

Jokerbutikken på Vassøy Foto: Odin Omland / NRK

Selv om hun nå får dekket denne månedens strømregning ved hjelp av kundene sine, er Janken Nordbøe usikker på hvordan framtiden ser ut.

– Vi tar en og en strømregning om gangen. Nå har vi fått inn nok penger til å dekke hele regningen denne måneden. Hva som skjer framover, vet jeg ikke. Men vi kan ikke holde på med Spleis resten av året eller tiden vi skal drive her.

Mange butikker bekymret for framtiden

Joker består av omtrent 470 butikker spredt over hele Norge. Lokalbutikkene drives av selvstendige kjøpsmenn. Flere av dem er bekymret over strømsituasjonen.

– Når noe som før har vært en fast utgift på et kjent nivå plutselig blir en helt annen situasjon, er det mange som bekymrer seg, sier kommunikasjonssjef i Kjøpmannshuset, Hanne Evensen.

Joker forvaltes og driftes av Kjømannhuset Norge, som er Norgesgruppens største profilhus. Evensen bekrefter at flere kjøpmenn frykter for framtiden.

– Hvis dette blir en langvarig situasjon, vil det bli vanskelig for mange. Det er utrolig synd. Støtten fra kundene på Vassøy er et eksempel på hvor utrolig viktige nærbutikkene er i et lokalsamfunn, og hvor mye de betyr for folk.

– Kan det komme støtte til Jokerbutikkene fra Norgesgruppen?

– Hvert kvartal får butikkene en bonus basert på det volumet de har handlet for. Her har vi nå gjort en endring slik at denne bonusen blir utbetalt hver måned i stedet for hvert kvartal. Dette gjør vi for å gi butikkene økt likviditet, svarer Evensen.

Hun forklarer også at de gir butikkene bistand til blant annet søknadsprosessen til myndighetenes støtteordninger.

– Vi jobber også for at politikerne skal forstå hvor kritisk den situasjonen mange av våre butikker står i er. Målet er at det skal komme støtteordninger som i større grad favner nærbutikker enn det som har kommet hittil.