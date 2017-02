Hundrevis kom for å sjekke ut bussene til Morten (20)

Stavanger er med i EU-programmet Triangulum, som en av tre fyrtårnbyer som skal utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Batteribussene er ett av flere pionérprosjekt innenfor energi, IKT og mobilitet (fremkommelighet), som andre byer senere kan ta lærdom av. Det er i alt 22 partnere med i Triangulum programmet.

Lokalt samarbeider Stavanger kommune, Lyse, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger. I tillegg til batteribusser utvikles en energisentral som er basert på 75% fornybar energi, 100 hjem er utstyrt med smarteknologi som gir beboere full styring over energiforbruket sitt og et BIG DATA prosjekt som samler all data i Triangulum-prosjketet.

Triangulum er en del av EUs satsing på smarte byer og samfunn. Prosjektet går over fem år og er en del av Horisont 2020-programmet som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

KILDE: Rogaland Fylkeskommune