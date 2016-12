Homo-vennlige og liberale i Kirkerådet får kritikk etter å ha ansatt konservativ Stavanger-biskop

Ivar Braut fikk jobben som ny Stavanger-biskop med åtte av Kirkerådets stemmer. Den mer liberale kandidaten Torstein Lalim fikk fem stemmer, mens Helge S. Gaard fikk to stemmer.

– Svikter mandatet

Ifølge Vårt Land er stemningen anspent i Åpen folkekirke etter valget.

– Når Åpen folkekirke nå har flertall i Kirkerådet, hva bruker de den makten til? Ingen ting! Nonsens, skriver en bruker på gruppens Facebook-side. En annen skriver at organisasjonen har «sviktet det mandatet som dere ble gitt ved siste kirkevalg». Den mest liberale kandidaten, Torstein Lalim, sier selv til Dagen at «jeg tror ikke noen som stemte på Åpen folkekirke, i sin villeste fantasi kunne forestille seg dette».

– Jeg skjønner at mange hadde forventet at vi skulle bidra til at en kandidat med Lalims profil skulle bli utnevnt. Men Kirkerådet har sittet med et annet beslutningsgrunnlag enn oss andre, sier styreleder i Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen.

Mer konservative Helge S. Gaard var den foretrukne kandidaten i lokale avstemninger og blant landets biskoper, men ble altså også vraket da Kirkerådet gikk for Braut.

