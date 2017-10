Hollywood-delegasjon gjør Preikestolen klar for Tom Cruise

– En Hollywood-delegasjon på 10–12 mennesker, inklusive de ansvarlige fra filmselskapet Paramount Pictures i USA, er på befaring. Idag blåste det så mye at de måtte gå til fots i stedet for å ta helikopter, sier Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

Representanter for det norske produksjonsselskapet Truenorth Norway er også med på befaringen, ifølge Rake.

Om lag 100 personer vil være involvert i selve innspillingen av scenen, som starter 7. november, en dag tidligere enn først annonsert.

BLIR FILMKULISSE: Her på Preikestolen skal en scene til «Mission Impossible 6» spilles inn, 7.–9. november. Helikoptre får ikke lande på selve platået, men i nærheten. Foto: Paul Kleiven, Paul Kleiven / NTB scanpix

– Staben på filmsettet er halvert i forhold til den opprinnelige planen fordi flere elementer i stedet skal spilles inn i studio i London, sier Rake.

Styrker vaktholdet

De tre dagene opptakene pågår, 7. til 9. november, blir turistmagneten helt stengt for publikum.

Folk kan imidlertid følge med på riggingen, som starter 2. november. Da blir det mulig å observere forberedelsene fra et platå ovenfor.

Stiftelsen samarbeider med produksjonsselskapet Truenorth Norway om å styrke vakthold og informasjon der stien opp til turistattraksjonen starter.

TIL PREIKESTOLEN: Tom Cruise og Rebecca Fergusson i «Mission: Impossible – Rogue Nation», den forrige filmen, som kom i 2015. Foto: Chiabella James

– Normalt er en person på vakt ved Preikestolhytta, men vi får penger til å sette inn 3–4 personer ekstra. I tillegg har produksjonsselskapet leid inn vakthold for å hindre at folk tar seg opp til platået når innspillingen pågår, sier Rake.

På denne tiden av året kommer gjennomsnittlig 100–200 personer daglig til Preikestolen, ifølge Rake.

Kulturministeren ville på besøk

Tidligere i uka ble det kjent at denne Hollywood-filmen får inntil 6,3 millioner kroner i såkalte insentiv-midler fra Norsk filminstitutt.

Ordningen skal lokke utenlandske filmproduksjoner til Norge, og de som søker kan få tilbakebetalt inntil 25 prosent av kostnadene de har her i landet.

INGEN ADGANG: Under selve innspillingen får publikum ingen adgang til Preikestolen. Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen tar her imot turister på vei til platået. Foto: Marianne Terjesen

Kulturminister Linda Hofstad Helland (H) har i en tid undersøkt mulighetene for å besøke filmsettet på Preikestolen, for å se hvordan utenlandske produksjoner tar Norge i bruk etter at ordningen ble innført.

I en e-post til NRK opplyser Kulturdepartementet at det likevel ble vanskelig å få til å passe i statsrådens kalender, og at hun derfor ikke går videre med planene.

Både Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) skulle være med ministeren til Preikestolen.

Håper på Cruise-turisme

– Dette er en begivenhet som må promoteres. Innspillingen betyr mye for det lokale næringslivet og er svært god turistreklame, sier Dagestad.

Også fylkesordfører Ege Tengesdal er positiv til innspillingen:

– Jeg er spesielt glad for at de som lager filmen har lovet å ta hensyn til at de opererer i en sårbar natur, og dette blir en viktig test.

Innspillingen har fått tillatelse til inntil 50 helikopterlandinger daglig ved Preikestolen.