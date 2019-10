Her stel dei avfall frå Elkjøp

I sidegater i norske byar står gamle bilar og blir fylte med elektronikk. Så forsvinn dei. I over eitt år sporar Brennpunkt bilane, og avdekker ein omfattande skjult millionindustri. Det handlar om tjuveri, truslar og smugling over landegrenser. Og ein annan stad ber nokon miljøkonsekvensane. Du trenger javascript for å se video.